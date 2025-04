Bármit bevállalnak Magyar Péter emberei, hogy ártsanak az ellenfeleiknek

Több olyan személy is jelentkezett a Mandinernél, akiket megkörnyékezett az a Magyar Péterhez köthető biztonsági kör, akiket tényfeltáró cikksorozatuk legutóbbi részében mutattak be. A lap maga is elért számos olyan érintettet, akiket szintén megkerestek a Tisza Pártnak információt gyűjtő „biztonsági csapat” tagjai.

Büntetlenséget ígérnek az együttműködésért cserébe

Az élményeiket megosztók között a jobboldal holdudvarához tartozó személyek, országgyűlési képviselők, és olyan egyszerű állampolgárok is voltak, akik valamilyen államigazgatási vagy kormányzati szervnél dolgoznak vagy dolgoztak.

Ők egyöntetűen arról számoltak be, hogy megpróbált tőlük a kormányra nézve terhelő információkat kicsikarni az a Gál András ügyvéd, Vályi-Nagy Vilmos egykori államtitkár és Tiszolczi Lajos korábbi NAV-nyomozó nevével fémjelzett társaság, akik a Tisza Párt „digitális gyóntatószékébe” beérkező ügyek feltárásán dolgoznak.

Több a kormányzathoz közeli forrás is elmesélte, hogy Gál Andrásék azt sugallták, módjukban áll elintézni a későbbi büntetlenséget számukra, ha most segítenek nyilvánosságra hozni olyan a kormány számára nézve kellemetlen ügyeket, amelyben részt vettek. A Mandiner értesülései szerint voltak olyanok is, akikkel szemben egyenesen fenyegetően lépett föl ugyanez a kör, és így próbáltak meg nyomást gyakorolni rájuk, hogy adjanak át olyan értesüléseket, adatokat a számukra, amelyekhez munkájuk során jutottak hozzá, és a kormánypártok támadására, lejáratására alkalmasak.

Autóba ültették majd egy ismeretlen lakásban kivallatták a rémült nőt

A lap egy konkrét esetet is bemutatott, amelyről egy olyan a neve elhallgatását kérő forrásuk számolt be, aki korábban a kormánytisztviselőként dolgozott, majd – mint fogalmazott – „elkövette azt a hibát”, hogy a Tisza Pártnál szeretet volna munkát kapni.

A nővel Gál András – a Magyar Péter mellett a kezdetekkor, 2024 elején feltűnt ügyvéd – tartotta a kapcsolatot, és beszélt meg találkozót az ügyében egy III. kerületi vendéglátóhelyre.

Azonban amikor a Mandiner forrása megérkezett a megbeszélt időpontban a találkozó helyszínére, az ügyvéd váratlanul beültette autójába, és közölte vele, hogy máshol fognak egyeztetni, majd átvitte egy belvárosi kávézóba. Nemsokára azonban innen is távoztak. Gál András arra hivatkozott, hogy erre az újabb helyszínváltoztatásra azért volt szükség, mert a kávézóban megpillantottak valakit, aki előtt nem szerettek volna mutatkozni.

Végül egy lakásba vitték át a nőt, ahol egyből keményen faggatni kezdték. A beszélgetésen Gál András mellett Vályi-Nagy Vilmos és Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke volt jelen.

A szót Vályi-Nagy vitte, aki be sem mutatkozott, csak faggatni, vallatni kezdte a rémült, kiszolgáltatott helyzetbe hozott nőt, és megpróbált tőle a korábbi munkája kapcsán esetlegesen megismert terhelő információkat szerezni a kormányról. Természetesen a korábban belengetett állást sem kapta meg a nő, aki a váratlan vallatás során végig kifejezetten rosszul érezte magát, nem is értette igazán, hogy mi történik és hogyan kerülhetett ebbe az ijesztő helyzetbe.

Beültettek egy autóba, és elvittek egy lakásba, ahol egy olyan férfi kezdett el erősen vallatni, aki be sem mutatkozott. Nekem ez túl sok volt

– mesélte a nő, aki mindezek után sokáig nem tudta hová tenni ezt a kellemetlen élményt, amíg el nem olvasta a Mandiner oknyomozó írását, amiből megértette, pontosan kikkel is találkozott, és mi történt vele. Ekkor döntött úgy, hogy elmeséli történetét, azért, hogy mással ne történhessen meg mindaz, aminek őt tette ki Magyar Péter információgyűjtő csapata.