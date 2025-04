"48 milliót költöttem arra, hogy úgy nézzek ki, mint egy felfújt mellű Barbie"

Egy nő, aki 100 000 fontot (közel 48 millió forint) költött arra, hogy igazi babává váljon, elárulta, mennyire másképp néz ki, mint korábban. A 32 éves, svédországi Alicia Almira, aki az Egyesült Királyságban él, 21 éves kora óta arra törekszik, hogy átalakítsa magát.

Fotó: AFP

Számos műtéten és eljáráson esett át, hogy megváltoztassa kinézetét – többek között többszöri mellnövelésen és orrplasztikán is átesett, valamint feltöltette a homlokát, az állkapcsát, az ajkait, az orcáját és a szeme körül is, valamint megszámlálhatatlan Botox-kezelést is kapott. Az egykor természetesnek tűnő szőke nő 10 év alatt saját bevallása szerint is „egyedi műanyag babává” változott.

Alicia, aki több mint 94 000 követővel büszkélkedhet, azt állította, hogy „vissza akarja hozni a régimódi értékeket, egy csavarral”. Hatalmas vitát váltott ki, amikor egy tortával fotózkodott, melynek tetejére a "Bimbo" szót íratta. A kép mellé pedig ezt írta: „Büszkén visszahozom a régimódi értékeket, de Bimbóvá teszem!”

Alicia, aki egy vagyont keres jövedelmező OnlyFans oldalán, azt állította, hogy a lehető legtökéletesebbnek és legműbbnek akar kinézni, és "más lányokat is ugyanerre ösztönöz". Korábban azt állította, hogy „a nő szerepe, hogy a férfi kedvében járjon”, és hogy a lehető legjobb „trófeafeleség” legyen.

Alicia gyakran oszt meg magáról olyan képeket, amelyeken Barbie-babának öltözik. „Kitöröltem, aki voltam, hogy műanyag bimbó legyek. Folyamatosan küzdök a megbélyegzés ellen, és nagy bátorságra van szükségem ahhoz, hogy kitartsak a hiedelmeim, álmaim és életmódom mellett, amikor azt „ellentmondásosnak” tartják. Érdekesnek találom, hogy a meggyőződéseimet ellentmondásosnak ítélik meg, pedig a valóságban távol állnak ettől – hagyományosak, ha egyáltalán vannak."