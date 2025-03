"Örökké szeretni foglak" - így búcsúzik szerelme Danitól, akit takarítógép nyomott agyon az M3-ason

Mint azt a Bors is megírta, a tragikus baleset az M3-as autópálya, 120-as kilométerénél történt kedden (március 25.): a lezárt szakaszon éppen pályamunkálatokat folytattak, amikor meghibásodott az egyik takarítógép. A fiatal dolgozó, a 23 éves L. Dániel ekkor fogta magát és a hatalmas monstrum alá mászott, hogy megnézze, mi is lehet a probléma. Ekkor történt meg a végzetes tragédia: a takarítógép légrugója vélhetően elengedett, a tonnás monstrum pedig egyenesen Danira esett és agyonnyomta a fiatalt.

Dani a meghibásodott takarítógépet akarta megnézni, a tonnás monstrum azonban agyonnyomta Fotó: Pexels (illusztráció)

Végzetesen meghibásodott a takarítógép

Bár a halálra vált munkatársak azonnal segítséget hívtak, már hiába: Dani életétnem lehetett megmenteni. A borzalmas baleset után a munkatársak, a családtagok és Dani szerettei is teljesen összetörtek, azóta is képtelenek feldolgozni a történteket. Mint lapunk megtudta, a fiatal férfi Kárpátaljáról érkezett szerelmével, Szandival. Már jó ideje dolgozott mostani munkahelyén, ahol keményen kivette a részét a munkából, ezért is mindenki nagyon szerette.

Tragédiáját különösen kegyetlenné teszi, hogy a fiatal, balesete után négy nappal, azaz szombaton (márc. 29.) ünnepelte volna 24. születésnapját. Családja számára azonban csak a gyász maradt, és szerettei most szívszaggató módon búcsúznak tőle:

Bár a tested már nincs köztünk, a lelked örökké itt marad velünk. Minden apró gesztusban, minden szeretetteljes gondolatban, minden emlékben tovább élsz. Hiányozni fogsz minden egyes nap, de tudom, hogy most egy békésebb helyen vagy. Egy nap újra találkozunk, addig pedig a szívemben őrizlek

- írta posztjában összetörten testvére. Szerelme, Szandi is gyászolva búcsúzott Danitól:

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett párom eltávozott az élők sorából. Hiánya örökre űrt hagyott a szívemben, de emléke mindig velem marad, hiszen a szeretet, amit adtunk egymásnak, soha nem múlik el. Örökké szeretni foglak...

- írta nyomatékosan.

Egyelőre azonban nem tudni pontosan, hogy hogyan történt a baleset, a történtek körülményeit a rendőrség vizsgálja.