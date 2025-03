Szijjártó Péter: Ismét a brüsszeli bürokraták alkalmatlanságának árát fizeti meg az európai gazdaság

A tárcavezető arról számolt be, hogy tavaly november óta tudható, hogy Donald Trump lesz az Egyesült Államok új elnöke, és ő patrióta gazdaságpolitikát fog folytatni, amelynek a keretében vámemelésekre is sor kerülhet. „Mindezt tudta mindenki, tudhatták Brüsszelben is. Mégis az elmúlt hónapokban Brüsszel semmit nem tett ebben a kérdésben (…) Egyetlen komolyan vehető tárgyalási ajánlatot sem tett Brüsszel az Egyesült Államoknak” – mondta.

Most mindenki sápítozik és mindenki sikoltozik az amerikai vámintézkedések miatt. De a kérdés, hogy hol volt Brüsszel. Hol voltak az Európai Bizottság jól fizetett bürokratái az elmúlt hónapokban? Miért nem tettek egy olyan tárgyalási ajánlatot az Egyesült Államoknak, amellyel ezek a vámintézkedések elkerülhetőek lettek volna?

– fűzte hozzá. Szijjártó Péter rámutatott, hogy az autóipar jelenti az európai és az amerikai gazdaság gerincét, és míg az Egyesült Államok 2,5 százalékos vámmal sújtotta eddig az európai behozatalt, fordítva ez tíz százalék volt.

„Miért nem csökkentette az Európai Unió 2,5 százalékra az autóipari vámokat? Ezt a javaslatunkat többször megtettük, Brüsszelben azonban olyan emberek ülnek és vesznek fel súlyos eurótízezreket havonta fizetésként, akik képtelenek átgondolni egy ilyen helyzetet, képtelenek jó stratégiai döntéseket hozni” – húzta alá.

„Ismételten a brüsszeli bürokraták és a von der Leyen-bizottság alkalmatlanságának árát fizeti meg az európai gazdaság. Az amerikaiakkal tárgyalni kell, mint ahogyan mi, magyarok is számos gazdasági együttműködési kérdésben tárgyalunk az amerikai kormánnyal” – emelte ki.