Soha nem lesz vége? Újabb halálos áldozata van a sorozatos medvetámadásoknak

Március 30-án, este tűnt el Szlovákiában az a férfi, akinek a holttestét éjjel találták meg a hatóságok, Gyetva egyik városrészének közelében. A Szlovák Állami Természetvédelem megerősítette, hogy egy medvétől származik az a súlyos fejsérülés, amibe a férfi belehalt. Az utóbbi időben egyre nagyobb gondot jelentenek a medvetámadások Szlovákiában, ahol emiatt figyelmeztető táblákat helyeztek ki a medvékkel való találkozás veszélye miatt.

Az utóbbi években elszaporodtak a medvetámadások Szlovákiában, amelyek sok áldozatot köveltek. Fotó: Pexels (illusztráció)

Mára szinte mindennaposak a medvetámadások Szlovákiában

Szlovákiában jelenleg mintegy 1200 vadon élő medvét tartanak számon, a populáció az utóbbi években emelkedett jelentős mértékben. Ezzel együtt nőtt az utóbbi években az olyan esetek száma is, mint a vasárnapi, amikor emberéletet követelt egy medvetámadás. Az ehhez hasonló és egyre gyakoribb esetekre válaszul tucatjával kezdték el levadászni a mackókat északi szomszédunknál:

csak tavaly több, mintr 90 medvét lőttek ki.

Ez viszont a környezetvédő szervezetek nemtetszését váltotta ki.

Ilyen volt az a múlt heti eset is, amikor egy erdőben sétálgató férfi sikeresen elkergette a rá támadó medvét – egy balta segítségével. Az esetről videó is készült, amit egy fotócsapda rögzített, a videót pedig Filip Kuffa, a szlovák környezetvédelmi minisztérium államtitkára is közzétette a Fecbookon.

A felvételen látható, ahogyan a Peter nevű férfi éppen egy Zsolna közelében fekvő erdőben sétálgat, amikor a vadállat a férfi után rohan, aki egy fa mögé rejtőzik és egy fejszével védekezik. Második lendítésre sikerül is eltalálnia a felé rohanó anyamedvét, aki ezután rögtön feladja a dolgot és kereket old.

Ha nem lett volna nálam a balta, ott helyben megöl

– jelentette ki a férfi a zilinak.sk hírportálnak.

Hozzátette: medveriasztó sprayt is használt, de az nem segített.

Azzal azonban, hogy a férfi sikeresen megvédte a saját életét, kiváltotta a természetvédők haragját. A szlovákiai Mi vagyunk az erdő környezetvédő szervezet szerint a megtámadott Peter volt az, aki maga provokálta ki a támadást, azáltal, hogy az erdőbe ment és letért a kijelölt természetvédelmi ösvényről…

Íme a videó Peter és az anyamedve találkozásáról: