M3-as autópálya felújítás: meddig lehet dugókra számítani? Mutatjuk a részletes tervet!

Március 17-én megkezdődött az M3-as autópálya felújítása. A munkálatok terelésekkel, sebesség- és forgalomkorlátozásokkal járnak majd, de pontosan meddig? Mutatjuk a részleteket!

Mutatjuk meddig tart még az M3-as autópálya felújítása Fotó: (Képünk illusztráció) Zetovics Mario/24 Óra

Milyen munkálatok zajlanak épp az M3-as autópályán?

A Magyar Közút legfrissebb információi szerint az alábbiak:

- az M0-s autóúti csomópont és Mogyoród között új terelést építenek ki. Jelenleg a Budapest felé vezető oldalon csak a belső sáv járható, ami a reggeli csúcsban torlódást okozhat, ezért hosszabb menetidőre készüljenek a fővárosba tartók! De a terelés kiépítése után, újra két sáv lesz járható.

- Burkolatjavítási munkák kezdődtek Budapest felé, Gyöngyös térségében. A 80-as és 77-es km között a belső sávot zárták le, szintén aszfaltozási munkákat kezdtek el a Heves/Nagyfüged csomópont közelében a 89-es és 91-es km között. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, karbantartási munkák miatt az M30-as autópálya csomópontjánál csak a belső sávon halad a forgalom a 151-es km-nél, Budapest irányába,

- lezárták a Budapest felé vezető oldalt a Polgár/Nyékládháza és a Hajdúböszörmény csomópontok között aszfaltozás miatt. A 178-as km-től a 185-ös km ig a forgalom az ellenkező, Vásárosnamény felé vezető oldal belső sávjára van átterelve. A Vásárosnamény felé tartók csak a külső sávon tudnak haladni.

-A munkavégzéshez kapcsolódóan a 183-as km-nél lévő Görbeházi pihenőt is lezárták a főváros felé vezető oldalon, ugyancsak terelés kiépítése zajlik Hajdúnánás térségében is. Jelenleg a Vásárosnamény felé vezető oldalon a belső sávon van lezárás a 205-ös és a 206-os km között, míg Budapest felé szintén a belső sávot zárták le a 213-as és a 212-es km között. Napközben azonban véglegesen is kialakul az új forgalmi rend, amikor is a Vásárosnamény felé tartó oldalt zárják le a 206-os és a 212-es km között és a forgalom a főváros felé tartó oldalon haladhat majd irányonként egy-egy sávon.

- Lezárták Budapest felé az 214-es km-nél lévő Kálmánházi pihenőt. Helyette az utána lévő Hajdúnánás pihenőt a 206-os km-nél, vagy az előtte lévő Nyíregyháza pihenőt lehet használni a 221-es km-nél.