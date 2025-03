Most kaptunk hírt a fejleményekről: 3 éves gyerek az áldozata a villamos és a kisteherautó balesetének

Bíróság előtt az ügy

Most fejlemények érkeztek az üggyel kapcsolatban. A The Sun beszámolója szerint a balesetet okozó férfi, a 35 éves Rawal Rehman bíróság elé állt, hogy feleljen tettei miatt. Nem nyújtottak be beadványt korábban, és a következő meghallgatásig előzetes letartóztatásba helyezték.