A növényeink meg fogják köszönni a következő napok időjárását, de nekünk sincs okunk panaszra

Vasárnap kellemes tavaszi időre számíthatunk fátyolfelhők szűrte napsütéssel, csapadék nélkül. A délies szél megélénkülhet. 20 fok körüli meleg várható, a jövő hét folyamán azonban néha már esernyőre is szükségünk lehet.

A következő napokban nem kell tartanunk attól, hogy hideg lesz, az eső felhők azonban szép lassan visszatérnek /Fotó: Illusztráció - Pexels

Hétfőn a napos, fátyolfelhős időt követően nyugat, délnyugat felől vastagabb felhők érkeznek, délutántól, estétől pedig záporok is előfordulhatnak. A déli, délnyugati szél megerősödik. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.

Kedden a hajnali esők elvonulása után csökken a felhőzet, és kisüt a nap. A délnyugati, nyugati szél sokfelé élénk lesz, helyenként pedig megerősödhet. A hőmérséklet délután 13 és 18 fok között alakul.

Szerdán többnyire felhős idő várható, de időnként hosszabb-rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak. Szórványosan záporok, zivatarok, valamint eső is kialakulhat. A délies szelet helyenként élénk széllökések kísérhetik. A hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul - számolt be róla a Köpönyeg.hu.