"Nem akartuk elhinni" – 8 nap alatt vitte el a kór a családapát

Mindössze nyolc nappal a diagnózist követően elvitte a négyes stádiumú agyrák azt az édesapát és iskolaigazgatót, akinek első tünetei kézzsibbadás formájában jelentkeztek. Az 55 éves, brit David Bicker-Caarten ezt azonban annak tudta be, hogy túl sokat stresszel új munkája miatt. Segítséget is csak akkor kért, amikor már nem is érezte az ujjait. Egy azonban MRI-vizsgálatot követően négy darab, végstádiumú agytumort fedeztek fel az orvosok.

Nyolc nap alatt elvitte a rák az édesapát Fotó: JustGiving

A tragikus hírt 2024. október 5-én kapta meg a férfi, október 13-án pedig bele is halt a betegségébe. Gyakorlatilag fel sem tudta dolgozni, mi történik vele, sem igazán elköszönni szeretteitől. Felesége, Claire és három gyermeke, Paige, Mary és Guy azóta sem tudta megemészteni a hiányát.

Teljesen lesújtott minket a diagnózis, nem akartuk elhinni, hogy ilyen hamar távozott utána. Ha tudjuk, hazahozzuk, hogy vele legyen a teljes család az utolsó pillanataiban

– emlékezett vissza a feleség a Mirror beszámolója szerint.

Az asszony felidézte: amikor közölték velük a diagnózist, a férfi állapota már túlságosan előrehaladott volt, így fel sem merült sem a műtét, sem a kemoterápia lehetősége. A család most minden lehetőséget megragad, hogy felhívják a figyelmet az agydaganatok veszélyeire, valamint pénzt gyűjtsenek a betegség kutatására.