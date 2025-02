Orbán Viktor: Ma már mindenki látja, hogy mi vagyunk a jövő

Ma mi vagyunk a mainstream!

A miniszterelnök szerint

Tegnap még mi voltunk az eretnekek, ma mi vagyunk a mainstream. Tegnap azt mondták, mi vagyunk a múlt, ma már mindenki láthatja, mi vagyunk a jövő!

- fogalmazott Orbán Viktor.

„Sokan vagyunk, nagyok vagyunk és erősek vagyunk” – húzta alá a kormányfő, aki szerint Donald Trump most kezdett hozzá, hogy feje tetejére állítsa a világot és sikerülni is fog neki. Orbán szerint ez a spanyoloknak is sikerülni fog, csak be kell állniuk Abascal és a VOX mögé.

„Ma a progresszív világelit egyszerűen elrabolta Európát az emberektől. A mítosz szerint Európát egy bika képében ragadták el. Önök itt Spanyolországban értik, miként kell bánni a megvadult bikákkal. Santiago Abascal barátom a legbátrabb torreádor a politikában, akit valaha láttam”

– hangoztatta a kormányfő, akinek ezen szavait óriási taps és üdvrivalgás fogadta.

Santiago, szelídítsük meg együtt ezt a megvadult bikát, vamos Santiago, vamos Patriotas, vamos VOX!

– zárta beszédét Orbán Viktor.