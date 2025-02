Egy szerelmespár - akik több ezer fontot költöttek már plasztikai műtétekre, hogy átalakítsák a külsejüket -, azt mondja, hogy a gyűlölködők csak bátorítják őket arra, hogy még több beavatkozást hajtsanak végre. A házaspár, Rachel és Benjor, mindketten 28 évesek, és közel 30 ezer fontot (15 millió Ft) költöttek a műtétekre és kezelésekre, ami miatt a kritikusaik szerint terápiára lenne szükségük, mert ez már egy függőség.

A fiatal párt nem hatják meg a negatív vélemények, inkább ösztönzően tekintenek rájuk. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

A páros nyíltan beszél a műtétekről, és nem tartják titokban azt sem, hogy még nem érték el a kívánt kinézetüket. Az óriási negatív kritika azután érte őket, hogy feltűntek a Love Don't Judge műsorában, ahol válaszoltak az utálkozóiknak.

A plasztikai műtét őrületet Benjor indította el, aki tartalmat gyártott a vállalkozásához, majd rájött, hogy vannak dolgok, amiket át akar alakítani a kinézetével kapcsolatban. Az apró javítások hamar átalakultak nagy szabású műtétekké, miután egyre több apró hibát vett észre magán a férfi.

Bár Benjor kezdetben zavarban érezte magát a kozmetikai műtéteitől, most büszkén mutatja meg az átalakulását, és azt mondja, boldog, hogy ennyire feltűnő lehet. Eközben Rachel mindig is imádott kitűnni, és amint a férje a kés alá feküdt, ő is követte a példáját. Azóta állkapocs implantátumot, állformálást, zsírcsökkentést és botoxot kapott.

A megjelenésük kapcsán a pár elárulta, hogy gyakran mondják nekik idegenek az interneten, hogy forduljanak terapeutához. Rachel elárulta, hogy utálja, amikor azt mondják neki, régebben sokkal szebb volt, és hozzátette, most már amúgy sem tehetne semmit ez ellen. A házaspár mostanra megszokta a vegyes kritikákat, amiket kapnak, és számukra a negatív vélemények is bevételt jelentenek, így ezzel is segítik jövőbeni beavatkozásaikat - írta a Mirror.