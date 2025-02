Különös jelenségre figyeltek fel: két tűzgömb villant fel az égen Magyarországon

Két tűzgömb is felvillant az égen Magyarországon. Az Időkép kamerája rögzítette is a különleges jelenséget. A látványos tűzgömbök péntek este, illetve szombat kora hajnalban tűntek fel az égen, a Balaton, illetve többek között Törökszentmiklós felett is látszódtak.

Kamera is rögzítette a különleges jelenséget / Fotó: TV2 - Tények

A fényes meteorok egyébként ilyenkor nem is olyan ritka jelenségek: december és március között lehet látni őket a leginkább, de azt még a szakemberek sem tudják, hogy miért éppen ebben az időszakban a leggyakoribbak - mondták el a Tényekben.