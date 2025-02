Időjárás: brutális hidegfront hatásaitól kell tartanod, infarktust is okozhat

A szerdai és a csütörtöki időjárást uraló melegfront pénteken is komoly problémákat okoz. Most azt is eláruljuk, hogy miért vagy miatta sokkal rosszabbul, mint máskor.

Az időjárás hatásaitól most még rosszabbul lehetsz, mint általában (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

- A korábbi melegfront markáns hatásai miatt a pénteki drasztikus hidegfront, mely már önmagában is erős, rossz és terhelő időjárást hoz, a kiélezett, óriási hőmérsékletbeli zuhanás miatt még nehezebbé teszi az alkalmazkodást – hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Eső, havas eső, havazás, erősödő szél, viharos széllökések, hideg északi szél. Többek között ezek is sok nehézséget okoznak majd

- sorolta a várható időjárási körülményeket a meteogyógyász, miközben elmondta, mennyire sokféle panasszal találkozhatsz a hét hátralévő részében.

Alvásproblémák, a keringési rendszer kifejezetten erős terheltsége, az emiatt kialakuló sztrók és infarktus számának megugrására, valamint szívelégtelenség, mellkasi diszkomfort érzet, aritmia, szorító érzés is gyakrabban jelentkezhet

- a szakember szerint ezeken kívül a görcsös folyamatok felerősödése, továbbá szédülés, bizonytalanságérzet, szorongás és pánikszerű reakciók is előfordulhatnak.

Kegyetlen időjárás vár rád

Nem is beszélve arról, hogy a zord tél és a melegfront utáni hidegfront okozta nehézségek a következő napok során sem érnek véget. A Köpönyeg időjárás előrejelzése szerint szombaton sokfelé élvezheted a napsütést, de az ország déli és a középső tájain még lesznek erősebben felhős körzetek. Számottevő csapadék nem várható. Kezdetben a felhősebb tájakon szállingózhat a hó. Többfelé élénk, néhol erős lesz az északias szél. Fagyos lesz a reggel, néhol -10 fok közelébe vagy az alá csökkenhet a hőmérséklet, napközben pedig legfeljebb 0-5 fokot mérhetsz. Vasárnap észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, viszont legfeljebb néhol alakul ki hószállingózás, kisebb hózápor. Nem lesz jelentős a légmozgás, néhol északkeleten lehet átmenetileg élénk a szél. Reggel helyenként ismét mérhetsz -10 fok körüli értékeket. Kora délután -1 és +4 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.