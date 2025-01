Olyat tett az ebédszünetben az iskola egyik tanára, azonnal kirúgták

Egész életére eltiltották a tanítástól azt a kémia tanárt, aki 2023. május 9-én a helyi bolt parkolójában töltötte az ebédszünetét egy üveg bor társaságában. A walesi Carmarthenshire-ben lévő Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin iskola tanára, Rhian Williams elfogyasztott egy fél üveg bort, majd visszament sz osztályterembe órát tartani.

Az oktató a szünetben virágot ment ki vásárolni, de egy üveg fehér bort is vett (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Az alkoholt az autójában fogyasztotta el, mielőtt visszament az iskolába órát tartani a nyolcadikos osztálynak. Különös viselkedését a kollégák is észrevették, akik azt mondták az igazgatóhelyettesnek, Rhian Carruthersnek, hogy túlzottan boldognak tűnik nekik Williams, aki beismerte tettét, és a félig üres borosüveget is megtalálták az autójában. A tanár küszködött a járvány tanításra gyakorolt ​​hatásaival, elkeseredettségében kétszer is hosszabb szabadságot vett ki, amiből a második hat hónapig húzódott el és csak 2023 márciusának végén tért vissza.

A meghallgatáson nem jelent meg, de egy közleményt írt, amiben elmondta, hogy mélyen szégyelli azt, ami aznap történt és felelősséget vállal érte. Williams megfogadta, hogy elhagyja a tanári pályát, és újonnan az önkénteskedés felé indult el.

Az Oktatási Munkaügyi Tanács bizottsága úgy ítélte meg, hogy Williams cselekedete, amelynek során alkohol befolyásoltság alatt iskolába ment és órát tartott, elfogadhatatlan szakmai magatartásnak minősül. Ennek eredményeként nem kevesebb, mint két évre szóló eltiltással sújtották, gyakorlatilag határozatlan időre eltiltották a tanítástól - írta a Daily Star.