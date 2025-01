Menczer Tamás: Magyar Péter tanácsadója háborút akar!

- Úgy tűnik, kell egy kijózanító háború a térségben. Meghal pár százezer ember, szétlőnek néhány tucat várost, lesz nagy életszínvonal-csökkenés. Megismétlem az idézetet: Úgy tűnik, kell egy kijózanító háború a térségben. Meghal pár százezer ember, szétlőnek néhány tucat várost, lesz nagy életszínvonal-csökkenés. Ezt mondta Magyar Péter tanácsadója, Raskó György, aki nem tud leállni. Magyar Péter tanácsadója háborút akar! - fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videóban Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette:

Fotó: Illyés Tibor

- Emlékeztek, ő az, aki korábban a Fideszt támogató nyugdíjasok halálára spekulált, most meg háborút akar, és Brüsszel is háborút akar. Összenő, ami összetartozik. A brüsszeli háborúpártiak ideje fogy, hiszen a világban egyre több helyen támogatják az emberek a békepárti, biztonságpárti és családpárti patriótákat, például Ausztriában is.

