Ezt hozza a Grand Budapest beruházás: átlagos árú lakások, hatalmas park, fejlődés

Karácsony, Magyar és Vitézy együtt fúrná meg a beruházást

A magyar kabinet és az Egyesült Arab Emírségek kormánya tavaly kötött nemzetközi megállapodást, majd idén január 16-án sor került Rákosrendező vasútüzemhez nem szükséges területeinek értékesítésére. A beruházást az Eagle Hills ingatlanfejlesztő óriásvállalat valósítja meg. Az utóbbi napokban azonban akcióba lendült Karácsony Gergely főpolgármester és közölte: a főváros egyik cége révén elővásárlási jog illeti meg az önkormányzatot, amivel élni is kívánnak. Vagyis a jelenleg csődközelben lévő főváros meg akarja szerezni a területet ötvenmilliárd forintért, amit több ellenzéki szereplő is támogat. A tavalyi főpolgármester-választáson még a Fidesz támogatásával ringbe szálló Vitézy Dávid például nyilvánvalóvá tette: ő és az általa vezetett mozgalom mindenképpen meg akarja akadályozni, hogy az arab befektetők megvalósítsák tervüket. Magyar Péter pedig az Infórádiónak nyilatkozva pedig egyenesen odáig ment, hogy tüntetést is szervez a Grand Budapest beruházás ellen. Egyúttal előre vetítette, hogy pártja együtt szavaz a baloldallal ma. Merthogy a Fővárosi Közgyűlés szerdai napirendjén szerepel egy előterjesztés, amely arról szól, hogy az önkormányzat érvényesítse elővásárlási jogát. Karácsony biztos benne, hogy az előterjesztés, amely az övé, átmegy. Arról pedig, hogy a főváros hogyan venné meg a területet, két sajtóhírt elég felidézni. Előbb a Mandiner írta meg, hogy Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök segíthet Karácsonynak a telekvásárlásban, majd a Metropol számolt be arról: Karácsony Gergely a Wallis csoporttal szorosan összejátszva már 2023-ban meg akarta szerezni a rákosrendezői pályaudvar területét. Jó tudni, hogy Bajnai korábban a Wallisnál dolgozott, az pedig, hogy érdeklődik a fővárosi ingatlanügyletek iránt, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Városháza tervezett eladásáról szóló korábbi, egyébként korrupciógyanús tárgyalások bizonyos pontján személyesen is közreműködött.