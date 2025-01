Úgy tűnik a törzsvásárlói kártya egy nőnek nem csak jutalmakat adott, de hűtlen férjét is leleplezte. Cassie egy magánnyomozó TikTok-oldalán osztotta meg azt, hogyan kapta férjét megcsaláson egy jutalomprogram segítségével.

Úgy tűnik a törzsvásárlói kártyák a nyomozásokban titkos fegyvereket is jelenthetnek. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A nyomozó kliense már egy ideje gyanút fogott férje hűtlenségére ,és próbálta kinyomozni az igazságot.

Queensland-ben éltek és ő rendszeresen járt utazásokra, hogy lássa családját Új-Dél-Wales-ben, amit korábban soha nem tett.

Cassie azt javasolta a nőnek, hogy nézzen rá közös törzsvásárlói kártyáikra, hátha ott találnak furcsa fizetéseket. Miután megnyitották az egyik alkalmazást, rengeteg tranzakciót találtak élelmiszer- és hardverboltokból. A dátummal és helymeghatározással ellátott tranzakciók pontosan megmutatták azt, hogy a férj a családi látogatások alatt nem Új-Dél-Wales-ben tartózkodott, hanem Queensland külvárosi területén, ahol a barátnője lakott.

Az összegyűjtött extra pontokkal 10 dollár jött le a nő következő vásárlásából, de mellé kapott egy nagyon drága válást is. A videó alatti kommentekben rengetegen osztották meg, hogy hasonlóan buktatták le ők is hűtlen partnereiket. Azonban egy felhasználó nem igazán értette, miért volt szükség egy nyomozóra és ennyi hercehurcára, ha így is válás lett a vége.

Sok ember számára nehéz bizonyíték nélkül bízni az ösztöneiben, még akkor is, ha minden jel megvan arra, hogy igazak a megérzéseik. Egy kis bizonyíték ösztönzi őket a cselekvésre.

- válaszolta Cassie, aki már sok furcsa nyomozásnak tett pontot a végére, köztük egy olyannál is, ahol egy emojiból derült ki a partner hűtlensége - írta a Unilad.