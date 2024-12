Sokkoló adat: Több mint hatszázszor riasztották a tűzoltókat karácsonykor

Mukics Dániel arról is tájékoztatta az MTI-t, hogy karácsonykor több közlekedési balesethez is riasztották a tűzoltókat, Őrbottyánban elgázolt egy embert a vonat. Budapest IX. kerületében villamos és személyautó ütközött. Felborult egy személyautó Békásmegyeren, a sofőrt a tűzoltók szabadították ki a kocsiból. Marcalinál három személyautó ütközött. Két állatot is menteni kellett karácsony másnapján: Szigetcsépen egy macska felmászott egy fára, a rajta lévő póráznál fogva fennakadt, Oroszlányban kerti vécébe esett egy 6 hónapos kutya.

Az alezredes felhívta a figyelmet arra, hogy a karácsony ugyan eltelt, azonban az adventi koszorúk, karácsonyfák, díszkivilágítások még napokig, helyenként hetekig ékesítik az otthonokat. A fenyőfák, koszorúk a fűtött lakásokban mostanra kiszáradtak, a legkisebb hőforrástól is könnyen meggyulladhatnak.