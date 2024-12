Rétvári Bence: "Januártól 844 ezer forintra nő a tanárok bére"

Januártól újabb átlagosan 21,2%-kal emelkedik a tanárok bére. Ezzel az átlagos tanárbér 844 ezer forintra nő

– jelentette be Facebook-videójában Rétvári Bence.

– Magyarország történetének legnagyobb tanárbéremelése zajlik. 2025-ben Magyarországon az átlagos tanárbér 844 ezer forint lesz. Ez azt jelenti, hogy az idei 32,2 százalékos emelkedés után jövőre 21,2 százalékkal emelkedik tovább a tanárok és az óvónők bére, így négy év alatt összesen több mint 93%-kal emelkednek a tanárbérek, ami azt jelenti, hogy közel megduplázzuk a pedagógusok bérét. További jó hír, hogy az év végén az állami iskolákban 187 500 forintos átlagos céljuttatást kapnak a tanárok. Ennek egy része fix, 75 ezer forint, a többi része pedig teljesítményarányos. Ez azt jelenti, hogy azok, akik intenzívebben foglalkoznak a diákokkal az órákon, jobban le tudják kötni a figyelmüket, élvezhetőbben, érdekesebben tudják előadni a tananyagot, akik órán kívül is többet foglalkoznak a diákokkal, ők magasabb összeghez juthatnak. A tanárbéremelésnek már most látható eredményei vannak, hiszen háromezerrel többen tanítanak ma már az iskolákban, mint pár hónappal ezelőtt, illetve a felvételi számokban is rekordmagas volt, 15 ezres a pedagógusképzésre felvettek száma.

Ezek mind azt a célunkat szolgálják, hogy a lehető legjobb képességű tanárok tanítsák a gyerekeket, a gyerekek a lehető legnaprakészebb tudást kapják, és a lehető legversenyképesebb végzettséggel fejezzék be az iskolai tanulmányaikat

– árulta el a videóban.