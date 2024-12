Nem kicsi most a veszély: Így vezessen télen, hogy ne érje baleset!

A tél, a hideg időjárás, a fagyok, a csapadék megkövetelik, hogy több időt fordítsunk autónkra, és felejtsük el, hogy reggelente csak bepattanunk és indulunk! A balesetmentes közlekedéshez ilyenkor még nagyobb odafigyelés szükséges - írja a Fanny Magazin.

A jeges utakon kockázatosabb vezetni

A téli a legjobb

A hideg beálltával az első és legfontosabb, hogy cseréljük le a nyári gumikat télire. Bár Magyarországon ez nem kötelező, nem büntetik, ha valakinek nincs téli gumija, de bizonyított tény, hogy a nyári gumik már +7 fok alatt csúszni kezdenek. Szakemberek szerint a négy évszakos gumik nem helyettesítik a télit, de sokkal jobbak, mintha egész évben nyári gumikon gurulnánk.

Tiszta ablak kell

Érdemes lecserélni az ablaktörlő lapát gumijait is, és fagyálló szélvédőmosó folyadékot vásárolni. Ezen kívül mindig legyen a kocsiban jégoldó és jégkaparó is. Nem szabad úgy elindulni, hogy nem látunk ki tökéletesen az autóból!A havas szélvédő csak szabálysértésnek minősül, de ha bizonyíthatóan emiatt okozunk balesetet, akár büntetőeljárás is indulhat ellenünk.

Látni és látva lenni

Győződjünk meg róla, hogy minden lámpa megfelelően működik és tiszta. Télen gyakori a köd, nagyon hamar sötétedik, nem kockáztathatjuk meg, hogy egy hibás vagy gyenge lámpa miatt nem látnak minket a közlekedésben résztvevők. Ha nem működik megfelelően az autó világítása, 5-50 ezer forint közötti helyszíni bírságot is kiszabhatnak.

Takarítással kezdjünk

A legtöbben fehér télben reménykednek, és bár a hó valóban gyönyörű, az autóvezetőkre plusz terhet ró. Indulás előtt például mindig söpörjük le az egész kocsiról a havat, ugyanis ha az menet közben esik akár a mi ablakunkra, vagy az utánunk jövő autó elé, nagyon könnyen balesetveszélyes helyzetet tud teremteni.

Maradjunk le

Téli útviszonyoknál lassabban kell haladni, hogy időben tudjunk reagálni.

Minden helyzetben nagyobb követési távolságra van szükség, ezért hagyjunk több helyet az előttünk haladó autó és magunk között, mert a fékút hosszabb lehet. Egy esetleges balesetnél a rendőrök mindig ellenőrzik a követési távolságot, és ha nem találják megfelelőnek, súlyosbíthatja a károkozóra kiszabott büntetést.