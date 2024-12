Magyar Péterék szerint be kell fogadnunk mindenkit, éppen most az újabb karácsonyi migránstámadás alkalmából – Menczer Tamás felháborodottan válaszolt

A Tisza Párt európai parlamenti képviselője, Dávid Dóra egy interjúban arra szólított fel: „fogadjunk be mindenkit!”. Úgy véli, Magyarországon ez ügyben a hozzáálláson kell változtatni. Ez a gondolat egyébként Soros György „álmáról” szól, a nyílt társadalom egyik fő üzenetéről. Emlékezhetünk: Magyar Péter maga is elismerte, hogy Soros-ügynökökkel dolgozik. Ő maga és pártja is naponta bizonyítékát adják annak, hogy készek Brüsszel megrendelésit teljesíteni, készek lemondani a nemzeti szuverenitásról, befogadni a migránsokat és beállni a háborúpártiak sorába – írja a Ripost.

Dávid Dóra, a Tisza párt EP-képviselője Magyar Péter hivatalos YouTube-csatornáján, egy interjúban a multikulturális közeget méltatja, kiemelve: a magyarok hozzáállásán kell ez ügyben változtatni.

Dávid Dóra – aki a kérdező elmondása szerint maga is multikulturális közegből érkezett – arra szólított fel:

ne rekesszünk ki senkit, „mindenkit fogadjunk be”.

Az interjú jelzett része itt megtekinthető:

A Talpra Magyarok podcastben elhangzott nyilatkozat összefügg a Tisza képviselőinek eddigi cselekedeteivel. Mint arról az Origo is beszámolt, a Tisza támogatja Brüsszel migrációpárti intézkedéseit: a 2025-ös uniós költségvetésnél is megszavazták, hogy 25 millió euróval többet kapjon az a migrációs paktum, amely

a migránsok elosztását és betelepítését akarja a tagállamokra, így a magyarokra erőltetni,

és pénzbüntetést kapnak azok az országok, amelyek ezt hajtják végre.

A migrációs paktum végrehajtása mellett Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber is elkötelezte magát. Az általa vezetett Európai Néppárt (EPP) néhány hete írásos paktumot is kötött a baloldali frakciókkal, amelyben

kölcsönösen elkötelezték magukat a migránspaktum végrehajtása és a háború folytatása mellett.

A Tisza Párt bevallottan mindenben követi Manfred Weberék iránymutatását. Tarr Zoltán EP-képviselő így fogalmazott: „…néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség”, „a néppárti álláspontot elfogadtuk és elfogadjuk, és ezeket az álláspontokat magunké tesszük.”