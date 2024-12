„Köszönjük a szolgálatodat és hűségedet!” – gyászolnak a magyar rendőrök, fájdalmas veszteség érte őket

Megrendítő hírről számolt be a magyar rendőrség az Instagram-oldalán, elhunyt ugyanis hűséges társuk, Bosco.

Basco örökre lehunyta a szemét Fotó: Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A kiváló rendőrkutya kezdetben járőrként rótta az utcákat, majd megszámlálhatatlan bemutató közkedvelt főszereplője lett.

Bosco az örök vadászmezőkre távozott

– kezdi szívszorító bejegyzését a magyar rendőrség, majd így folytatják:

„Tisztelgünk Bosco – szolgálati nevén Újváros – a 10 éves német juhászkutya előtt, aki a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ állományában, Hajdu Tamás r. törzszászlós kiképzőnk társa volt. Kezdetben járőrkutyaként rótta az utcákat társával, később pedig megszámlálhatatlan bemutató közkedvelt főszereplője volt, mosolyt csalva gyermekek és felnőttek arcára egyaránt”.

Ezt követően pedig arról írnak, hogy a bejegyzéshez készült fotó az első olyan kép Boscóról, ami kimondottan az Instagram-csatornájukra készült és később, még az amerikai K9 magazin címlapján is megjelent. Valamint azt is elárulták, hogy a Covid ideje alatt a „Mesél a rendőr” című sorozatban is szerepelt.

Bosco a mai napon örökre lehunyta szemét. Köszönjük a szolgálatodat és hűségedet!

– zárták soraikat.