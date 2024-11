– Hálával tartozom a feleségemnek azért, hogy élek és láthatom boldogan felnőni a gyerekeimet. Innentől kezdve egyetlen célom van, Gabi bakancslistáját pipálgatni és őt boldoggá tenni – mondja András.

Nehezen viselik egymás hiányát

A szerelmesek eddig is odáig voltak egymásért, de most már fizikailag is nehezen viselik egymás hiányát.

– Kicsit olyan, mintha a veséim mágnesként húznának minket össze. Akkor vagyunk jól, ha egymás közelében lehetünk – zárja nevetve az édesanya.