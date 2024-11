Túl sok volt a botrány: elfordultak a szavazók Magyar Pétertől

Magyar Péter nem számolt azzal, hogy amennyiben tiszteletlenül beszél az emberekről, az előbb-utóbb megbosszulja magát. Az utóbbi hetekben több hangfelvétel is kiszivárgott, amelyeken jól hallható, hogy gyomorforgató módon beszél még a saját szavazóiról és képviselőiről is. Ennek meg is lett az eredménye: az emberek elfordultak tőle.

Magyar Pétertől elfordultak az emberek

A Mediaworks lapjai közvéleménykutatást tartottak: arra voltak kíváncsiak, hogy Magyar Péter mely hangfelvételről kiszivárgott mondata volt a legfelháborítóbb. Az alábbi eredmény jött ki a Magyar Nemzet számításai alapján:

A leginkább az verte ki az embereknél a biztosítékot, amikor Magyar Péter azon gúnyolódott, hogy a lakosok azért fordulnak hozzá, hogy hozza haza a gyerekeiket és unokáikat, mire Magyar azt felelte:

vegyenek újat.

De azon is viccelődött, hogy nyugdíjaskommandója van, akiket rá lehet uszítani másokra: