Segítségre lehet szüksége, kétségbeesetten keresik ezt az eltűnt bácsit

Több napja semmit sem tudni a 78 éves Benedek Tibor Györgyről, akinek szombaton, november 2-án veszett nyoma. A helyzetet nehezíti az eltűnt férfi kora és demenciája. A bácsiért nagyon aggódik családja, szerettei.

Még mindig keresik a 78 éves férfit. Az eltűnt családja segítséget kér / Fotó: pexels.com

Sokan éltünk már át riadalmat, amikor valamelyik családtagunk a megbeszélt idő után, akár csak pár perccel később érkezett haza. Ezt a fajta, sosem kívánt teljes kétségbeesést éli át az utóbbi napokban Benedek Tibor György családja. A 78 éves demens férfi szombaton tűnt el otthonából. A hozzátartozók nagyon helyesen már ekkor bejelentést tettek a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, illetve a Facebookon is posztolták az esemény részleteit és segítséget kértek eltűnt rokonuk megtalálásához.

A Bors tudomására jutott, hogy utoljára Csongrádon adott jelet magáról a férfi. Benedek Tibor György már korábban is többször elment hazulról, de eddig minden alkalommal épségben vissza is tért. Az elmúlt pár napban az időjárás sem alakult jól - az ország több pontján nulla fokra esett a hőmérséklet, ami tovább fokozza az aggodalmat. Nemcsak közvetlen hozzátartozói, hanem távolabbi rokonai is keresik az idős férfit. Szerkesztőségünk információi szerint a demenciában szenvedő férfi nem szeretne otthonban lakni.

Benedek Tibor György 171-175 cm, sovány testalkatú, haja rövid, ősz, szeme kék. Eltűnésekor fekete bőr baseball sapkát, barna hasított bőr kabátot, kék farmert és barna bőrcipőt viselt.

Amennyiben információd van az eltűnt férfiról, hívd a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, a honlapon pedig kép is megtekinthető róla.