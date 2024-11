Orbán Viktor: 2025-ben olyan dolgok történnek majd Magyarországon, amik eddig még sose - videó

Orbán Viktor miniszterelnök fél nyolc után a Kossuth rádió, Jó reggelt, Magyarország! - című műsorának nyilatkozik.

A gazdasági növekedéshez az kell, hogy vége legyen a háborúnak.

– szögezte le Orbán Viktor már a legelején.

Hangsúlyozta azt is, hogy van maga a háború, az arra adott szankciók, a szankciók energiaáremeléshez vezettek, „az meg elhozta az inflációt”. A gazdasági sikerhez elengedhetetlen „hogyan legyünk jobbak” attitűd helyett jött egy védekező magatartás, átalakult gondolkodásmódjában a gazdaság.

Ha ennek nem tudunk véget vetni, nem tér vissza a lélek a gazdaságba, anélkül meg hiába néznek ki a számok jól, ha nem hisznek abban, amit csinálnak, abból nem lesz gazdasági fejlődés.

A magyar érv a háború ellen az, hogy a magyar gazdaság szempontjából az egy Isten csapása. A békéhez pedig kellett egy főszereplő, ezért volt fontos az amerikai választás. A költségvetést pedig két példányban rakták össze, a békeköltségvetést és a háborús költségvetést.

2025-ben történnek majd olyan dolgok Magyarországon, amik eddig még sose

– szögezte le a miniszterelnök a jövő évi költségvetés kapcsán.

„Ez a költségvetés az új gazdaságpolitikának a költségvetése”

– mondta Orbán Viktor.

Ez a költségvetés a családokról szól majd, szeretnék emelni a béreket, több éves célt tűztek ki az egymillió forintos átlagbérrel, a lakhatás kapcsán pedig szeretnék elérni, hogy megfizethetőek legyenek az otthonteremtés költségei.

A havi 150.000 forint lakhatási támogatásról is beszélt a miniszterelnök: valahogy a magánszektort kellett abba a helyzetbe hozni, hogy a fiatal munkavállalóinak tudjon támogatást adni. A munkaadó havonta 150 ezer forintig 35 év alatt kedvezményesen adhat lakástámogatást, ami a bérleti díjra és törlesztőrészletre is felhasználható majd.

Emellett a kisvállalatokat segítő programot is indít a kormány a Demján Sándor-program keretében, „ilyen még soha nem volt” a miniszterelnök szerint. Beszélt továbbá a munkáshitelről is, ami „érzelmileg is közel áll a kormány legtöbb tagjához”, hiszen nemcsak a diákokat, hanem a fiatal dolgozókat is támogatni kell.