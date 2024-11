Az NMHH Digitális Szülőség kutatása alapján minden 10. gyermek visszajelöli az őt bejelölő ismeretlent. Ennek azonban komoly következményei lehetnek. Ismeretlen felnőtt férfi jelölt be a Facebookon egy 13 év körüli magyar gyermeket, aki szó nélkül elfogadta a felkérést. Nem csoda, hiszen minden 10. fiatal visszaigazolja az őt bejelölő idegent. Amikor azonban a férfi Messenger-üzenetekkel kezdte el bombázni a gyereket, megtörtént minden szülő legszörnyűbb rémálma.

Rengeteg gyerek visszajelöli az idegeneket a Facebookon (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Azt már kisgyerekkorunktól kezdve belénk nevelik a szüleink, hogy nézzünk körül, mielőtt átmegyünk az utcán, idegenekkel ne álljunk szóba és ne dugjunk villát a konnektorban, de manapság ennél sokkal több veszély leselkedik a gyerekekre. Az interneten is, hiszen már a 80 százalékuknak van okostelefonja, és több mint kétharmaduknak saját profilja is valamelyik közösségi oldalon.

Így volt ez a 13 év körüli gyermekkel is, akit azért jelölt be a Facebookon az idegen férfi, majd üzengetett neki a Messengeren, hogy rávegye egy személyes találkozóra – szexuális célból… De történt olyan is, hogy egy 11 éves magyar gyerektől Discordon keresztül próbáltak meg szexuális tartalmakat kicsalni. Több szülő pedig azt jelezte az NMHH által 2011 óta működtetett Internet Hotline jogsegélyszolgálatnak, hogy a gyermekétől Snapchaten keresztül kértek intim tartalmat, majd zsarolni is kezdték őt azzal, ha nem fizet, akkor megosztják a felvételt az ismerőseivel.

Ők valamennyien az úgynevezett online behálózás (angolul: grooming) áldozatai lettek. A felnőtt egy álprofilt hozott létre, és kortársnak kiadva magát próbált a gyerek bizalmába férkőzni, vagy mint egy idősebb barát, igyekezett közelebb kerülni hozzá.

Azonban nemcsak az idegen felnőttektől, sokszor akár saját kortársaitól is félteni kell a gyerekeket az interneten. Egymás piszkálása, megalázása, megszégyenítése ugyanis már nem csak az iskola falai között történhet meg, hanem a nagy nyilvánosság előtt, az interneten is.

Fontos hangsúlyozni, hogy sajnos a felnőtteket is érhetik sérelmek a világhálón, például, ha visszaélnek az intim képeikkel. Tavaly a jogsegélyszolgálatra a hozzájárulás nélkül közzétett tartalom kategóriában érkezett bejelentések egyharmada olyan képekről és videókról szólt, amelyeket úgy tettek közzé az interneten, hogy a felvételen szereplő felnőtt ahhoz nem járult hozzá.

A bejelentések kezelése mellett az Internet Hotline az edukációra is kiemelt figyelmet fordít, szakembereik iskolákban, rendezvényeken tájékoztatják az embereket a rájuk leselkedő veszélyekről. Tavaly több mint 1700 embert értek el személyesen, 2024 októberétől pedig még szélesebb kört szeretnének megszólítani a kampányukkal, melynek a legfontosabb üzenete, hogy a szülők és a gyerekek is merjenek segítséget kérni! Sok szülő ugyanis még mindig nincs tisztában a veszélyekkel, nem találkoztak még ilyesmivel, és ha gyerekük áldozattá válik, tanácstalanná válnak, dühösek és kétségbeesettek lehetnek. Az Internet Hotline tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyermekek pedig szívesebben oldják meg egyedül a problémát, mert az hiszik, hogy a felnőttek úgysem tudnak segíteni, és csak eltiltanák őket az okostelefontól.