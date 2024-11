"43 év van köztem és a vőlegényem között: ne tudd meg, miket mondanak az emberek!"

Igencsak masszív, 43 éves korkülönbség van történetünk főszereplői közt, akik egy társkereső oldalon találkoztak, és noha eredetileg nem akartak többet némi szexnél, immár közel egy évtizede vannak együtt. Sőt, hamarosan oltár elé is lépnek, hogy hivatalosan is megerősítsék szerelmüket. Ennek ellenére a mai napig sokan aranyásónak hiszik a harmincas évei közepén járó Imanit, amikor meglátják a 77 éves Larry oldalán. A pár természetesen megbeszélte a korral járó nehézségeket. Mindketten tisztában vannak vele, hogy tölthetnek együtt hosszú évtizedeket, de talán éveket sem. Imani egyébként a Truly videójában elárulta: az idősebb férfiakat alapból vonzóbbnak találja, ugyanakkor ara még ő sem számított, hogy Larry ősz hajszálai majd ennyire megbabonázzák.

A pár között 43 év korkülönbség van Fotó: YouTube

Imani, noha tagadja, hogy a pénzéért lenne a férfival, azt elismeri: jól esik neki, hogy párja folyamatosan elhalmozza minden földi jóval, igencsak kellemesen élnek, és soha nem mond nemet egy-egy (Larry által fizetett) bevásárlókörútra. A pár egyébként nem kap kritikákat sem a barátoktól, sem a családtól, online ugyanakkor rengeteg előítélettel szembesülnek, valamint rengetegen támadják őket – illetve alapvetően Imanit.

Imani a videóban elárulta: azt szereti a párjában a legjobban, hogy rengeteget beszél, így nem lehet mellette unatkozni. Azt is kifejtette: ha valami miatt végül külön válnak az útjaik, inkább nőkkel randizna, ugyanis úgy érzi, egy férfi sem érhet fel a nagypapa-korban lévő Larry-vel.