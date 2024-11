Másfél héttel ezelőtt, november 6-án reggel megrázó baleset történt Debrecenben. Egy fiatal, mindössze 16 éves lány egy buszmegállóhoz akart átsétálni egy forgalmas úton. Már a felezővonalnál járt, amikor egy autó fékezés nélkül elgázolta. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a kamaszlány táskája és egyik bakancsa is lerepült. A tinit koponyasérüléssel, életveszélyes állapotban, lélegeztetve vitték kórházba a mentők. A Tények most arról számolt be: a rendőrség még nem tisztázta, ki is volt a felelős a balesetben, és a gázoló sem érzi magát hibásnak, ugyanakkor ügyvédjén keresztül azt üzente, rettenetesen bántják a történtek.