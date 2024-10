Vonat elé vetette magát a fiatal focista, Dávid

A szlovákiai Szenc mellett a vasúti síneken vetett véget életének a 33 éves Dávid, aki Ausztriában focizott, nem mellesleg a legtöbb gólt szerezte az alsóbb bajnokságban, amelyben csapata játszott.

Fotó: Illusztráció: Pexels

Az öngyilkosság október 15-én történt a Szenc és Cseklész közti vasúton. A mozdonyvezető hiába igyekezett, már nem tudta megállítani a szerelvényt, Dávidnak esélye sem volt a túlélésre.

A Dávidhoz közel álló személyek szerint a férfi szerelmes lett, ami sok örömöt, de bánatot is okozott számára. Feladta az otthonát, elhagyta a családját, és befejezte a focit is miatta. Ez vezethetett végül oda is, hogy amellett döntött, véget vet az életének.

A Paraméter szerint Dávid már az első ausztriai szezonjában gólkirály lett a bajnokságban, amellyel kivívta csapattársai és a szurkolók elismerését is.