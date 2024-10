„Késsel és fegyverrel fenyegetőzött” – kommandósok szálltak meg egy óbudai társasházat, rettegnek az ott lakók

Hosszú évek óta komoly problémával néznek szembe egy óbudai társasház lakói, ugyanis a lakóközösség egyik tagja rettegésben tartja őket. A középkorú nő gyakran a lépcsőházban megbújva vár, mit sem sejtő áldozataira, majd váratlanul rájuk támad. Egy ott élő édesapa Attila azért kereste meg lapunkat, mert legutóbb 14 éves lányát érte inzultus. Leila az incidens óta retteg egyedül közlekedni a lépcsőházban. Az aggódó édesapától azt is megtudtuk félelmük egyáltalán nem alaptalan, ugyanis már több alkalommal a bűnügyi bevetés (kommandó) kapcsolta le az asszonyt, aki fegyverrel és késsel fenyegette az ott lakókat.

Már többször intézkedett az óbudai társasházban a rendőrség (kommandó) a nővel szemben Fotó: olvasói

Késekkel a táskájában a lépcsőházban ólálkodik az a nő, aki ellen most fellázadt egy óbudai társasház lakóközössége. Az asszony ámokfutása évek óta tart, ám a lakóközösségnek most végleg elfogyott a türelme.

Évek óta fennálló probléma, hogy egy mentálisan zavart nő a lépcsőházban megbújva vadászik az itt élőkre. Van, hogy az agressziója csak verbális, de több alkalommal előfordult, hogy itt lakókat életveszélyesen megfenyegetett

– magyarázza lapunknak Attila, aki azért állt ki a nyilvánosság elé, mert legutóbb kamasz lányába kötött bele a középkorú nő. A 14 éves Leila csak a lélekjelenlétének köszönheti, hogy megúszta a nővel való találkozást, ugyanis az támadólag indult meg felé.

Attila félti a családját a nőtől, akire már a kommandó is többször lecsapott Fotó: olvasói

A lányom épp edzésről jött haza, ez a nő pedig egy oszlop mögött megbújva várta és meg is szólította. A lányom illendően válaszolt, ám a nő fenyegetőzni kezdett és támadó fellépéssel megindult felé

– részletezi Attila, aki szerint Leila annak köszönheti testi épségét, hogy fürge, így azonnal be tudott pattanni a liftbe, amivel elmenekült. Attila belegondolni sem mer mi történhetett volna, ha elkapja a lányát, ugyanis mára már köztudott, hogy a veszélyes nő késsel a táskájában jár-kel. Az édesapa azért is nyugtalan, mert Ausztriában dolgozik masszőrként, ahonnan csak hétvégékre látogat haza. Így esélye sincs arra, hogy megvédje családját egy esetleges újabb inzultus során.

A középkorú nő, akire több esetben a kommandó is lecsapott, rendezett külsejű Fotó: olvasói

Kivonult a kommandó

Attila szerint a rendőrség már több esetben intézkedett a középkorú nővel szemben, ugyanis előfordult már az is, hogy életveszélyt okozó eszközökkel halálosan megfenyegette a lakóközösség tagjait.

Előfordult már, hogy késsel és fegyverrel a kezében fenyegetőzött. Tavaly egy családot szólított meg, majd a szemük láttára megtöltött egy fegyvert

– emlékezik vissza Attila, aki azt is elárulja, ekkor a bűnügyi bevetés egysége is kivonult és rátörték az ajtót. Az is előfordult már, hogy az ámokfutó nő késsel való fenyegetőzés után elbarikádozta magát, így a tűzoltók segítették a rajtaütést emelőkosaras daruval.

Bő egy hete megint késsel fenyegetett meg egy férfit, így tudtommal jelenleg is eljárás folyik ellene

– magyarázta lapunknak Attila, aki a közösség többi tagjával együtt leginkább a lakóházban élő gyerekek biztonságáért aggódik, illetve attól tartanak, az egész lakóházra nézve kezd majd veszélyes akcióba. Attila szerint többször előfordult már, hogy tüzet gyújtott a ház előtt, így joggal retteg a lakóközösség, hiszen a nő tettei teljesen kiszámíthatatlanok.