Hidvéghi Balázs: a nemzeti konzultáció fontos eszköz, hogy a kormány egyetértési pontokat teremtsen

A családtámogatásokról elmondta: megkérdezik az embereket egyrészt a családi adókedvezményről, ami a magyar adópolitikának, a családok támogatásának nagyon fontos eszköze évek óta és amelyeket Brüsszel támad és rá akarja bírni a magyar kormányt, hogy szüntesse meg.

Aláhúzta: nem szeretnék megszüntetni, sőt azt gondolják, pont emelni kell ezeket, és ezért szeretnék megduplázni a gyerekek után járó adókedvezményt a következő években.

Az idősekre is gondolnak, kikérik az emberek véleményét, szeretnék-e, hogy a 13. havi nyugdíj állandó elemévé váljon a nyugdíjjuttatásoknak.

Rámutatott: az intézkedések fedezete egyrészt a költségvetésben van, másrészt a forrásokban, amelyekhez a magyar költségvetés hozzájut, és abban a növekedési potenciálban, amelyről beszélnek.

Kitért arra is, nem fognak december 20-áig várni az első visszaérkezett borítékok kinyitásával, hanem folyamatosan nézni fogják, milyen vélemény körvonalazódik az emberek részéről, mert zajlanak az egyeztetések ezekről a kérdésekről, zajlik a jövő évi költségvetés tárgyalása.

Hidvéghi Balázs beszélt arról is, hogy a migráció gyakorlatilag meghatározza az elmúlt közel 10 év európai történéseit. Magyarország nagyon határozott, következetes és változatlan álláspontot foglal el a kezdetektől fogva: elutasítja a törvénysértő migrációt, bevándorlást az Európai Unió területére, és a maga részéről meg is akadályozta ezt - jelentette ki. Felidézte, kerítést építettek, megerősítették katonákkal, rendőrökkel a határ védelmét, és nem fogadják el azt a tovább élő és újra meg újra előkerülő brüsszeli törekvést, hogy Magyarországot rákényszerítsék az unióba illegálisan érkezett migránsok befogadására, arra, hogy "adjuk meg magunkat". A migrációs politika miatt Magyarországra kirótt büntetésről azt mondta: szeretnék a magyarok álláspontját világosan látni. A mi álláspontunk szerint felháborító és elfogadhatatlan ez a büntetés. Fontos jelzés lesz az, ha a magyarok ebben egyetértenek, és a jövőbeni kormányzati döntésekre, lépésekre is meghatározó lesz - hangsúlyozta.