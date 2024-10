Árokba csapódott az autó Dabasnál: egy nő a roncsok közt lelte halálát

Halálos közúti baleset történt Dabasnál: két autó frontálisan ütközött, a karambol következtében pedig az egyik kocsi az árokba csapódott. A kocsiban négyen ültek. A hátul utazó 42 éves örkényi nő a roncsba szorult, a tűzoltóknak kellett kivágni, sajnos azonban az életét már nem lehetett megmenteni. A Tények információi szerint egyébként az áldozat nem használta a biztonsági övét. A karambolban érintett másik autó is totálkárosra tört. Abban kinyílt a légzsák. Az azt vezető 32 éves sofőr – ahogy az árokba csapódott kocsit vezető férfi, valamint két férfi utasa is – kórházba került. A csütörtök reggeli eset körülményeit jelenleg is vizsgálják, de úgy tudni, az árokba csapódott autó volt a vétlen: a másik jármű eddig tisztázatlan ok miatt áttért a szembesávba, így karamboloztak.