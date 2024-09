„Nem tudhatom, melyik nap lesz az utolsó, hogy beszélünk” – kisfiát mentve, férjét hátrahagyva menekült el Ukrajnából Viktória

Apró lakás előtt integet nekünk mosolyogva Viktória, akivel bár közös nyelvet nem beszélünk, mutogatva megértjük egymást, míg meg nem érkezik a tolmács az apró lakásba. Viktória fiával, Alexanderrel és a nagymamával él Budapesten, a Forgách utcában egy albérletben, amit az egyik segítő szervezet talált nekik. Már évek óta dolgozik is, jelenleg szobalányként. Belépve az apró lakásba egy gyönyörű, szőke kisfiú mosolyog ránk cinkosul, akinek a világ egyik legszörnyűbb dolgát kellett átélnie, oly fiatalon. A háború elvette az otthonát. Alexander most megy második osztályba, magyar iskolába jár, már nagyon jól beszéli a nyelvet is, de előttünk azért szégyenlős. Mosolyognak egymásra, boldogan duruzsolnak egymással ukránul, mintha nem ez lett volna életük legnehezebb elmúlt két éve.

Viktória jelenleg a 13. kerületben él fiával és a nagymamával egy albérletben, végre biztonságban Fotó: Bors

„Egy életet nem lehet bepakolni egy hátizsákba”

Viktória Szumiból érkezett fiával, a férje azonban ott maradt. Nem akar bevonulni katonának, de az országot nem hagyhatja el. A város azonban a háború kitörése óta nem biztonságos, nagyon korán evakuálták onnan a lakosságot, aki csak tehette menekült. Viktória férje azonban nem tehette, hiszen hadköteles korban lévő férfiként az országban kellett maradnia.

Még most, augusztus 30-án reggel is bombázták Szumit. A mi házunktól két házzal arrébb csapódott be a bomba. A férjem jól van, de nagyon nagy a stressz és nagyon nehéz, hiszen nem tudom, hogy ha holnap hívom, akkor felveszi-e, vagy sem

– meséli megtörten Viktória, akinek ahogy eszébe jut a férje máris patakokban folyik a könnye. A fiatal ukrán édesanya számára éppen ezért is volt olyan nehéz a búcsú 2022. március 15-én, hiszen nem tudta, hogy a városuk és a férje túl fogja-e élni a háborút és valaha haza térnek-e még. Viktóriának azonban nem volt mit tennie, egy hátizsákba összepakolta a dokumentumokat, a kisfia keresztlevelét és egy kabala kitűzőt, ami az út alatt reményt adott nekik.

– Nem sok minden fér bele egy hátizsákba, egy életet nem lehet összecsomagolni. Három teljes nap volt az út Budapestre, Záhonynál jöttünk át a határon. A vonaton annyi ember volt, hogy nem volt elég ülőhely, csak a gyerekek tudtak aludni az úton. Nagyon nehéz volt, féltünk – mesélt a menekülésről az édesanya, aki ráadásul nem most menekül először. 2014-ben ugyanis Krímből menekült el Szumiba, az akkori háború miatt, így a család nagy része a jelenleg Oroszországhoz tartozó Krímben maradt.