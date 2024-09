Rétvári Bence: 2013-hoz képest sokkal fejlettebb az árvízvédelem

Rétvári Bence kitért arra is, hogy a büntetés végrehajtás is kiveszi a részét a feladatokól, a börtönökben is homokzsákokat töltenek, az enyhébb fokozatú rabok pedig a börtön falain kívül is bekapcsolódhatnak a védekezésbe. A rendőrség kilenc helyszínen jelen van, van ahol utakat zárnak le, máshol ők is homokzsákokat töltenek, a honvédek pedig a hétfői három település után, kedden további kilencre érkeznek meg, így a hétfői 400-hoz képest, kedden már 1400 honvéd kapcsolódik be a munkába - mondta, hozzátéve, hogy szerdától a területvédelmi tartalékosokat is bevetik Pilismarót térségében.

Eddig egy határállomást, Vámosszabadit kellett lezárni, itt ugyanis a gáton keresztül halad át a határátkelő - számolt be róla az államtitkár.

Megjegyezte, hogy az oktatás zavartalan, az egészségügyi és a szociális intézmények is a megszokott módon működnek.

Rétvári Bence megköszönte a polgárőrök és önkéntes tűzoltók munkáját, akik - mint mondta - az elsők között kapcsolódtak be a védekezésbe. A védekezésben részt vevő állami vezetők minden külföldi programjukat lemondták, amíg kritikus a helyzet a gátakon - számolt be róla. Az államtitkár szólt arról is, hogy az önkormányzatok jellemzően utólag tudnak támogatás igényelni a védekezés költségeihez, de 50 százalékos mértékben előleg kérésére is van lehetőség.

A jelenlegi árhullám 30-50 centiméterrel alacsonyabb vízállás mellett halad le a Dunán, mint a 2013-as árvíz idején

- jelentette ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője kedden sajtótájékoztatón Budapesten.

Valamennyi érintett önkormányzatnál megkezdődött a védművek kiépítése, amelyek 20-50 százalékos készültségben vannak, ezért sikeresen befejeződik a megvalósításuk, amikorra a tetőző vízszintek kialakulnak - közölte Láng István. Az 1500 kilóméteres állami védvonalra plusz 298 munkatársukat vezényelték át. Az állami védekezéshez kétmillió homokzsákot csoportosítottak át, illetve több mint egymillió homokzsákot biztosítottak az önkormányzatok számára - tette hozzá.