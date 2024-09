Pontyokkal és forrósággal harcolt a Bors

Tikkasztó forróságban rendezték meg a jubileumi, 20. horgász-Média Kupát a Majosligeti Fishing & Hunting Pihenő és Horgász Parkban, ahol színészek, zenészek, sportolók és a média munkatársai csaptak össze egymással. A kerek évforduló érződött a rendezvényen, ugyanis már a kapunyitáskor, reggel hétkor megtelt a tó.

Bányatavi gigapontyok

A verseny fő szervezője, Andrejszky Zoltán elmondta: a törpeharcsákban dúskáló Holt-Tisza után, ahol az elmúlt években a versenyt rendezték, ezúttal arra a majosligeti bányatóra esett a választás, ahol kapitális pontyok, amurok élnek, nem ritkák a 20 kiló feletti példányok sem. Ráadásul rendkívül erősek.

A verseny fő szervezője, Andrejszky Zoltán Fotó: Gigor Csaba

Fontos, hogy az orsó fékjét ne húzzátok szorosra! A jelenlegi helyzet az, hogy a tóban 40-50 bot „raboskodik”, mert a tulajdonosa nem hittel el, hogy a hal behúzza. A botokon kívül tíz fölötti rod-pod, azaz bottartó is található a tó mélyén!

– fogalmazott Andrejszky, aki optimistán hozzátette:

150 kiló hal is kevés lesz a győzelemhez.

Nemcsak a halakkal, a meleggel is küzdöttünk

A Bors legnagyobb hala ez a 4,5 kilós ponty volt Fotó: Bors

Sajnos a másfél mázsányi összfogást egyik csapatnak sem sikerült megugrania. Ennek elsősorban a kánikula volt az oka, ugyanis már reggel hétkor 30 fokot mutattak a hőmérők, és bár a bányatavak mélysége akár a több tíz métert is elérheti, a felszínhez közel a víz hőmérséklete is 30 fok körül alakult. Minden csapat számára nehézséget jelentett, hogy a tó körül szinte nincs fa, emiatt árnyékba sem lehetett húzódni. Akadt olyan versenyző, aki még a napernyő alatt (!) is napszúrást kapott a pokoli kánikulában.

Jól kezdett a Bors

Járt a puszi az elsőhalunknak, ennek a kétkilós pontynak Fotó: Bors

A hőség ellenére éhesnek bizonyultak a halak, még ha az igazán kapitális, 10 kiló feletti pontyokat, amurokat egyik csapatnak sem sikerült horogra csalnia. A Bors villámrajtot vett, a kilenc órai kezdést jelző dudaszó után szinte azonnal bődületes kapással jelentkezett az első ponty, melynek súlya két kiló körül alakult. Nem sokkal ezután a „bátyó” is megérkezett: egy 4,5 kilós nyurga személyében, majd egy újabb 2,5 kilós példány pihent a haltartóban. Így a tízórás mérlegeléskor már 8,5 kiló hallal álltunk. A halőrtől pedig azt a tájékoztatást kaptuk, ezzel az első tízben vagyunk egy órával a verseny kezdete után. Elégedetten csaliztuk vissza az erjesztett kukoricát és a szintén fermentált tigrismogyorót a hajszálelőkére, ám ezután már nem kaptak a halak. Legalábbis a kettes rajthelyen, amit a Bors húzott. Pontyokban azért így is gyönyörködhettünk Straub Dezső jóvoltából, aki a mellettünk helyet foglaló színészcsapatot 20 kiló feletti összfogással a középmezőnybe vezette.