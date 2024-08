Vilmos herceg döntött Harryről: ez fog történni, ha királlyá koronázzák

A hírek szerint annyira megromlott a viszony a testvérek között, hogy Vilmos herceg nem tervezi, hogy meghívja öccsét, Harry herceget a koronázására, amikor annak majd eljön az ideje – állítják bennfentesek.

Bár korábban közel álltak egymáshoz, a testvérek közel két éve nem beszéltek egymással. Teljesen elhidegültek egymástól, ami egy közeli barátjuk szerint nagyon szomorú. Vilmos herceg barátai arról számoltak be, hogy Vilmos nem akarja, hogy Harry jelen legyen királlyá koronázásakor.

Idén nagy hangsúlyt fektet a családjával töltött időre - a feleségére, a gyerekeire és az apjára. Az öccse nem igazán olyan téma, amire mostanában gondol

- mondta egy, a herceghez közel álló forrás. Köszönhető ez annak is, hogy Katalin hercegnénél és III. Károly királynál is az év elején rákot diagnosztizáltak. Harry és Meghan állítólag ekkor privátban is megkeresték Vilmosékat, hogy jobbulást kívánjanak Katalinnak, de nem reagáltak semmit.

Amint azt a Spare című memoárjában is írja, Harry úgy érzi, hogy a királyi család tagjai, köztük saját bátyja, megvetik. Valószínűleg II. Erzsébet 2022-es temetése óta nem beszéltek a testvérek - írja a Daily Mail.