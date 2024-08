Most jött a hír: ekkorra állhat helyre a rend a Keleti pályaudvaron

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, egy vasárnap esti baleset következtében le kellett zárni a budapesti Keleti pályaudvart: nem indítottak és nem is fogadtak vonatokat egy kisiklott szerelvény miatt. Noha a szakemberek igen hamar megkezdték a vasúti kocsik visszaemelését, egyértelmű volt, hogy jó ideig eltart majd a pályaudvar lezárása. A Metropol most egy helyszíni sajtótájékoztatón elhangzottakra hivatkozva arról ír:

kedd reggelre helyreállhat a forgalom.

Kedd reggelre helyreállhat a forgalom Fotó: Markovics Gábor

Már mind az öt kocsit sikerült sínre tenni és a saját kerekén elvontatni. A gyors munkavégzést segítette, hogy noha elindították a helyszínre a darut, azt nem kellett használni, hanem hidraulikus emelővel tették a helyükre a szerelvényeket. Ha ugyanis darura lett volna szükség, akkor kellett volna bontani a felsővezeték-rendszert, ami a keleti pályaudvaron meglehetősen bonyolult lett volna.

Ha darut is kellett volna használni, alighanem jóval tovább tart zárva a Keleti pályaudvar Fotó: Markovics Gábor