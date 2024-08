"Akik ismerték, szerették őket" – így vettek végső búcsút az Árpád hídi tragédia utolsó áldozatától

Gyászharangok szívszaggató zúgása közepette kísérték végső nyughelyére szombaton, augusztus 17-én Dr. B. Ervint, az Árpád hídi tragédia szerelmespárjának férfi tagját, az erdélyi Gyergyóditrón. Mint arról a Bors korábban is írt, a boldog vőlegény július 3-án csupán egy örömteli nap lezárásaként indult el óbudai otthonába menyasszonyával, Sz. Mónikával. Azonban alig pár kilométerrel lakásuktól, az Árpád híd közepén egyenesen beléjük rohant egy ámokfutó férfi, B. Roland.

Mónika és Ervin közel 800 kilométerre nyugszik egymástól, de a rokonok közösen őrzik emléküket Fotó: Unsplash.com

B. Roland, a drogos vendéglátós egy korábban elrabolt taxival száguldott fel szemből az Árpád hídra, ahol először egy Hyundainak, majd Ervinék Suzukijának, végül egy másik taxinak is nekiment. Az ámokfutó azonnal meghalt, a taxiban négyen megsérültek, a Suzukiban ülő jegyespárnak pedig esélye sem volt: azonnal meghaltak.

A család és a barátok azóta sem tértek magukhoz, összetörten állnak szeretteik halála előtt.

Főleg, hogy a 32 éves Mónikát és a 34 éves Ervint életük legboldogabb szakasza előtt szakította el egymástól a halál: a baleset után pár nappal lett volna az esküvőjük, aznap is a meghívókat osztották ki.

A párosnak egy közös búcsúztatót is tartottak a rokonok Budapesten. Ezután először Mónikát helyezték örök nyugalomra: a fiatal felvidéki mesemondónőt a szlovákiai Kéménden kísérték utolsó útjára, augusztus 9-én. Most, szerelme temetése után alig több mint egy héttel Ervint is végső nyugalomra helyezték: őt az erdélyi Gyergyóditrón temették el szerettei, családja és barátai tucatjának körében. Nagybátyja szívszorító szavakkal köszönte meg a támogatást ezen a nehéz napon.

Az örökké tartó szeretet jegyében és a viszontlátás reményében Mónikát és Ervint elbúcsúztattuk a földi életből.

Ezúton köszönjük meg mindazok részvétét, akik az elmúlt másfél hónapban szóban, írásban vagy a búcsúztatáson, virrasztáson, temetéseken való részvételükkel kifejezték együttérzésüket Mónika és Ervin tragikus halála alkalmából, családjainknak segítséget, támogatást nyújtottak. Külön köszönjük a méltató beszédeket, vigasztaló szavakat, a megható szertartásokban végzett szolgálatokat – írta B. Ernő.

Bár így a tragikus sorsú szerelmespár közel 800 kilométerre egymástól alussza örök álmát, családjaik mind a két temetésen megemlékeztek a másik félről is, és azt is leszögezték: emlékük őrzésére közösen ügyelnek majd. Ervin nagybátyja erre kérte a barátokat és a családtagokat.

– Bátorítunk mindenkit, akik ismerték és szerették őket, hogy továbbra is őrizzék emléküket – kérte a gyászoló rokon.