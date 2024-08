Pár hete van hátra a halálos beteg 21 éves lánynak, most meghiúsult az utolsó kívánsága

Simeone 21 éves, Salzburgban él és halálos beteg. Végső stádiumú rákbetegségben szenved, már beszélni is alig tud. Senki sem tudja, hogy mennyi ideje van még hátra, de a legoptimistább jelek szerint is mindössze hetekről lehet szó. Egyetlen álma volt, hogy halála előtt eljuthasson egy Taylor Swift koncertre. Megvolt már a jegye is Bécsbe, de a showt terrorfenyegetettség miatt lefújták. Ami maradt a fiatal lánynak: szomorúság, csalódottság és szenvedés.

A 21 éves Simeonét az tartotta életben, hogy hamarosan láthatja nagy kedvencét, Taylor Swiftet (a képen). Terrorfenyegetettség miatt azonban elmaradt a bécsi koncert, a halálos beteg fiatal lány teljesen összetört / Fotó: AFP

Simeone családja azt mondja, hogy a fiatal lány minden nap Taylor Swift zenéit hallgatja, amik óriási erőt, vidámságot és lelkesedést adnak neki. Annak ellenére, hogy napról napra romlik Simeone állapota, minden erejét összeszedve az osztrák fővárosba utazott volna, hogy láthassa példaképét. Azonban szerda este a szervezők lemondták a három egymást követő napra tervezett koncerteket, mert kiderült, hogy tizenéves iszlamisták akartak vérfürdőt rendezni az egyik eseményen.

A súlyos beteg lány nem akarta elhinni, ami történt. Már minden le volt szervezve.

A Rolling Angels nevű segélyszervezet egy speciális kisteherautóval, hordágyban vitte volna a bécsi stadionba őt. A szervezet alapítóját is megrendítette a történet.

Minden leszerveztünk és mindent leegyeztettünk a szervezőkkel. Simeone keményen harcolt azért, hogy megélje a koncertet

- nyilatkozta a Kronen Zeitungnak Florian Aichhorn alapító, aki önkéntes társaival küldetésnek tekintik, hogy halálos betegek utolsó kívánságait teljesítsék. Az osztrák hírportál a lány szüleit is meg akarta szólaltatni, de olyan elkeseredettek, hogy nem tudtak nyilatkozni. Aichhorn elmondta helyettük, hogy a szülőkkel együtt csütörtökön indultak volna a koncertre. A helyzet azért is különösen szomorú, mert Swift turnéja Londonban és Torontóban folytatódik, oda azonban a nagybeteg lánynak esélye sincs eljutni, a bécsi koncertek pedig nem lesznek pótolva belátható időn belül.

Feltehetően mindenkinek bele kell törődnie, Simeone úgy fog eltávozni az angyalok közé, hogy soha nem fogja látni kedvencét, Taylor Swiftet.