Százmilliós vesztegetéssel gyanúsítják Óbuda baloldali alpolgármesterét

-2022-ben ez a kampányfőnök volt Szabó Tímea kampányának vezetője is, amikor kábítószerből származó pénzekről számolt be a sajtó, így került Szabó Tímea botránya a nyomozók látókörébe – mondta a Metropolnak Gyepes. Hozzátette: március óta szeretnének felállítani egy vizsgálóbizottságot az óbudai korrupciós üggyel kapcsolatos események tisztázására, azonban Kiss Lászlóék megakadályozták ezt. – Most viszont utolérte őket a saját végzetük, így a büntetőjogi felelősségen felül vállalniuk kell a politikai felelősséget, mind az alpolgármesternek, mind a polgármesternek – nyilatkozta Gyepes Ádám.

Karácsony listáján is szerepel a gyanúsított Czeglédy Gergő idén a 27. helyen szerepel Karácsony Gergely fővárosi választási listáján. Erre Vitézy Dávid is felhívta a figyelmet a főpolgármesteri vitán. – Azt látjuk, hogy ott van a listádon Czeglédy Gergő, Hagyó Miklós volt kabinetfőnöke, aki abban az időszakban vezette a kabinetet, amikor a hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt elítélt főpolgármester-helyettes szétlopta a BKV-t, és gyakorlatilag egy bűnszervezetként működtette a fővárosi önkormányzatot (...) Te azt mondtad, hogy ezt a listát te állítottad össze és volt vétójogod, a listán szereplőkért vállalod a felelősséget. Valóban vállalod értük a felelősséget? – kérdezte a Karácsonytól Vitézy. Karácsony hosszas levegővétel után így reagált: „A listámon 54. helyen szereplőkért nem biztos, hogy felelősséget kell vállalnom.” És a 27. helyért?