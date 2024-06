„Még sosem láttam az igazi anyukámat” - ezt üzente az örökbe adott Kitti

- Én nem haragszom rád, nincs bennem rosszindulat. Akkor ez volt a legjobb döntés, amit tehettél, hiszen alakulhatott volna ez sokkal rosszabbul is. Szeretnélek egyszer látni vagy élőben vagy fényképen, de annak is örülnék, ha levelet küldenél. Ha ebben csak ennyi lenne és nem kezdeményeznél tovább, akkor én is lezárnám. Ha pedig kapcsolatban maradnánk, biztos az elején bizalmatlan lennék, hiszen még nem ismerjük egymást, de majd alakulna...