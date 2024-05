Megállt a Duna-parton, behúzta a kéziféket, majd a kocsi elmerült a folyóban - Fotó!

Április végén egy ezüstszürke személyautó kötött ki a Dunában a Fejér vármegyei Rácalmáson. A sofőr állítólag behúzta a kéziféket, az autó mégsem tudott időben megállni ahhoz, hogy ne guruljon a vízbe. Arról nincs információ, hogy a sofőr a kocsiban ült-e, de személyi sérülés nem történt.

Hiába húzta be a kéziféket, mégis a vízben sikerült megállnia a sofőrnek. / Fotó: DUOL / Dunaújvárosi Hírportál

Az autót azóta kiszedték a vízből, most szervizben van felülvizsgálaton. Úgy tudjuk, hogy nem sokkal a baleset előtt volt autószervizben, ahol a féket is szerelték, így egyelőre érthetetlen, hogy került a jármű az útról a Duna egyik mellékágába.

Az esetről egy kép is felkerült a közösségi oldalakra, melyet a Dunaújvárosi Hírportál tett közzé. Ezen a felvételen az látható, amint az ezüstszürke Hyundai i30 a vízben van, a kocsi hátsó részével felfelé. A történtek hatására megszülettek az első humorosnak szánt hozzászólások is mely szerint:

Rossz helyre FOCUS-ált a vezető, ezért előbb FORD-ult be.

„Mosatni ment!”

Komp akart lenni, de nem komplett.

Ezek között volt olyan is, aki együttérzését fejezte ki, mivel szerinte bárkivel megeshet hasonló: „Reméljük senkinek nem lett semmi baja.”

Ilyen és ehhez nagyon hasonló eset már többször előfordult az utóbbi években. A régi, rossz, nem frissített GPS-ek gyakran vezetnek tévútra, aminek ilyen következménye is lehet. Egyes esetekben arra is volt már példa, hogy egy komp felé mutatta az utat a térkép, mely az év azon időszakában nem üzemelt.

Nem is beszélve a több mint 12 évvel ezelőtti híres Hummer balesetről, amikor 2012. február 6-án egy Hummer sofőrje úgy vélte, jó ötlet a Balaton jegére hajtani autójával, ami ezek után beszakadt a több tonnás jármű alatt. Ezt követően egy másik Hummerrel igyekeztek kihúzni az autót, ám a vége az lett, hogy mind a ketten mentésre szorultak. A hírt akkor média is felkapta és rengeteg mém is született a történtekkel kapcsolatban.