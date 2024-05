"Nem fogjuk feladni!" – beteg gyermeke milliós egészségügyi eszközét keresi egy édesanya

Kétségbeesetten kért segítséget egy anyuka Kecskeméten. Kisfiának ugyanis egy speciális műszerre van szüksége, hogy javuljon a hallás- és beszédkészsége. A beszédprocesszor egy páros implantátum, ám az egyik műszert még március elején elveszítették a belvárosban. Azóta is keresik és remélik, hogy meglesz, ugyanis egy nagyon drága, milliós tételű eszközről van szó.

Március óta nincs meg a beszédprocesszor párja Fotó: Facebook/Kecskeméten hallottam

Március óta meg mindig nem került elő kisfiam implantátumának a párja. Nem fogjuk feladni, szeretném hinni, hogy valaki megtalálta és vissza juttatja hozzánk, bármilyen állapotban is van. Azért is fontos ennyire nekünk, mert sajnos ez nem egy szimpla hallókészülék, nagyon nehéz pótolni és a kisfiam hallásfejlődése szempontjából égetően fontos.

– olvasható az anyuka segítségkérő bejegyzésében. Hozzátette: a készülék mágnessel rendelkezik, úgyhogy előfordulhat, hogy egy kisgyerek találta meg, aki játéknak gondolta.

Rengetegen megosztották a posztot, hogy minél több emberhez eljusson a hír. Több komment is érkezett a bejegyzés alá, ahol többekben megszületett a gondolat, hogy ha nem sikerül megtalálni a szerkentyűt, gyűjtést szerveznének, hogy a szülők újat tudjanak venni gyermeküknek. Az anyuka azonban ezt a gesztust elutasította, ugyanis több millió forintba kerül egy ilyen speciális eszköz.

– Nagyon kedves, már többen felajánlották, de akkor is és most is azt mondom, ezt senkitől nem várjuk el. Egy nagyon drága eszközről van szó, emiatt sem szeretnénk. Alapítványt szeretnénk létrehozni, ez folyamatban van, oda bármikor, amint élő lesz, annyit utalhatnak, amennyit jónak látnak. Igen, fontos az eszköz kisfiunk számára, de nem szeretnénk vissza élni senki jóindulatával – válaszolta az egyik kommentelőnek az anyuka.

Az anyuka az útvonalat is megosztotta, hogy merre jártak aznap, mely helyeken veszíthették el az említett segédeszközt.