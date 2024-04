Zsinórban háromszor nyerte meg a fődíjat - ennyi pénzzel gazdagodott a szerencsejátékos

Aranyba foglalhatja március 16. emlékét az az amerikai férfi, aki aznap egymás után háromszor is megütötte a jackpotot a Las Vegas-i Caesar's Palace kaszinójának nyerőgépével.

Fotó: Pixabay

Először 25 dolláros téttel játszott, amivel rögtön nyert 125 ezret. Ezen felbátorodva tovább játszott, aminek köszönhetően újabb 382 ezer dollár ütötte a markát. Valószínűleg azonban még ezek után is érzett magában lehetőséget, mert harmadjára is megkísértette a sorsot, és nem sokkal éjfél után ismét kedvezett neki a szerencse, ezúttal 159 ezer dollár lett a kitartó próbálkozás eredménye. Összességében tehát valóban ördögi számot: 666 ezer dollárt kaszált, ami átszámítva 242 millió forintnál is többre rúg, és az eredeti összegnek több mint a 26 ezerszerese.

A hatalmas nyereményt a kaszinó is megerősítette a vegasi Fox5 csatornának, hozzátéve, hogy annak 24 százalékát adóként levonják, ami a tét 300-szorosát meghaladó nyeremények esetében hatósági előírás. A nyerőgépek tavaly 35 és félmilliárd dollárt hoztak az Egyesült Államok kaszinóiban, ami közel 4 százalékos növekedést jelent 2022-höz képest. De mielőtt még felkerekednél Las Vegas felé, nem árt azt is tudnod, hogy a hasonló játékokban a nyerési esélyek matematikailag 0,000025 százalék körül vannak.