Jó hír az autósoknak, már mai naptól él a változás

Mindkét üzemanyag típus autósai örülhetnek, ugyanis az elmúlt hetek növekvő benzin ára után, most a gázolaj ára mellett a benziné is csökken. A holtankoljak.hu információi szerint ugyanis április 26 péntektől csökkennek a kereskedelmi ára, amelyek a hazai kutat áraiban is fellelhetőek lesznek majd. Ez azt jelenti, hogy a benzinért bruttó 3 forinttal, míg a gázolajért bruttó 6 forinttal kell kevesebbet fizetni az autósoknak. Így az átlagárak a következőképpen alakulhatnak majd:

95-ös benzin: 647 Ft/liter Gázolaj: 633 Ft/liter