Csodababával esett teherbe a halálos beteg asszony

A 27 éves Paige Gouge-nál glioblasztómát – agresszív agydaganatot – diagnosztizáltak 25 éves korában, miután fejfájással és alacsony energiaszinttel küzdött. Édesapja, Mark Gouge 37 évesen ugyanebben a rákbetegségben halt meg 2000 júniusában.

A 27 éves Paige Gouge meglepetésére természetes úton esett teherbe, ami az orvosokat is meglepte. Ő és vőlegénye, Taylor Allen 2024. április 1-jén már magához ölelhette egészséges kisfiukat, Alfredot. A gyermekkel akkor lett terhes, amikor agydaganatával küzdött.

Paige 2022-ben és 2023-ban több műtéten is átesett, valamint sugárkezelésen, kemoterápián és Németországban magánfinanszírozású immunterápiás kezelésen is. A terhessége alatt szüneteltetnie kellett a kezeléseket, amiket most ismét elkezdhet, ha elég pénzt tudnak összegyűjteni rá - írja a Mirror.