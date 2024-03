Szentkirályi Alexandrának reális esélye van a győzelemre

Szentkirályi Alexandra a mai naptól már nem kormányszóvivő, elfogadta ugyanis a kormánypártok felkérést, és bejelentése szerint mostantól Budapestért dolgozik.

Tarlós István már tavaly nyáron hangsúlyozta a hirado.hu-nak adott nagyinterjúban, hogy megítélése szerint Szentkirályi Alexandra lenne a jobboldal számára a legideálisabb főpolgármester-jelölt.

Budapest korábbi vezetőjét arról is kérdeztük, volt-e ráhatása arra, hogy egykori helyettese méretheti meg magát a kormánypártok színeiben az önkormányzati választáson.

„Jóval korábbi nyilatkozatomban tényleg én is javasoltam Alexandrát, de nem beszéltem erről a jelölésről a Fidesz vezetőivel. Úgy látszik, ebben a kérdésben egyformán járt az eszünk” – szögezte le Tarlós István, aki néhány hónapja, mikor még találgatás övezte, hogy ki lesz a Fidesz jelöltje és a sajtóhírekben Vitézy Dávid neve is felmerült, azt mondta, bizonyos kontextus mellett akár Karácsony Gergely, akár Vitézy Dávid megválasztása is elképzelhető.

„Most, hogy ismerjük mind a három igazán komolyan vehető jelöltet, a kontextus megváltozott. Fontos, hogy női jelölt van, a mai világban

pozitív fejlemény, ha nő vezethet egy milliós nagyvárost,

Sau Paulonak és Rio de Janeironak már 20 éve is női főpolgármestere volt,

számít a megjelenés is, nem mindegy milyen a város arca”

– mutatott rá Tarlós István.

„Vitézy Dávid, Karácsony Gergely és Szentkirályi Alexandra közül egyértelműen Alexandrának van a legjobb rálátása az önkormányzat spektrumának egészére, ő ismeri a három ember közül legjobban a várost, és itt nem a BKK menetrendekről beszélek. Nyilvánvaló, hogy

ő rendelkezik a legerősebb lobbierővel Budapest érdekében.

Neki van egyedül egyaránt önkormányzati, fővárosi és kormánykörnyezetből származó tapasztalata” – sorolta Tarlós István.

„ Alexandra jól kommunikál, míg Vitézy agresszíven hadar, Karácsony pedig általában jajveszékel”

– tette hozzá a volt főpolgármester, aki kitért arra is, hogy Vitézy Dávid még nem jelentette be hivatalosan, hogy elindul-e a főpolgármesteri tisztségért.

„Kezd már kicsit komikussá válni az ő indulásának a kérdése is, hónapok óta egyeztet az LMP-vel, én bizonyára nem tárgyaltam volna hónapokig egy ellenzéki párttal a főpolgármesteri jelölésről” – szögezte le Tarlós István, aki szerint,

ha Szentkirályi Alexandra a pozitív kommunikációra helyezi a hangsúlyt, reális esélye lehet a győzelemre.

Nyomozás indulhat a Lánchíd túlárazott felújításával összefüggésben – tudta meg a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet rá, hogy Karácsony Gergelyék új közbeszerzést írtak ki a hídfelújításra. A győztes ismét az A-Híd Zrt. lett, amely ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyert. A lap felidézi azt is, hogy a cég 1,4 milliárd forintot utalhatott Vig Mór cégének.

Rendőrségi nyomozás indulhat a Lánchíd túlárazott felújításával összefüggésben – számolt be a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja: a Lánchíd botrányos felújításával kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda feljelentéskiegészítésben vizsgálja egy magánszemély bejelentését és harminc napja van dönteni a nyomozás megindításáról.

Még 2021 karácsonya előtt üzente meg az álarcos Anonymus, hogy tízórányi vágatlan hangfelvételt postáz a Városháza-ügyben nyomozó rendőrségnek. A Magyar Nemzet a hangfelvétel leirata alapján arról számolt be, hogy Bajnai Gordon régi „harcostársa” szerint

milliárdos korrupció lengi körül Budapest baloldali városvezetését.

Az üzletember úgy fogalmazott: „El vannak foglalva a Lánchíd és a Blaha Lujza tér körüli fosztogatással meg osztogatással.” A Lánchídra utalva azt mondta: „Ötmilliárddal megdrágult és kisebb a tartalma.” A Blaha Lujza tér felújításáról úgy fogalmazott: „Egyharmaddal megdrágult és kisebb a tartalma.”

Arra a kérdésre, hogy mindezt ők intézik-e, azt felelte: Tüttő Kata szocialista főpolgármester-helyettes és ez a bagázs egész nap szorgalmasan dolgoznak ezeken. A Lánchíd felújítása a közbeszerzésnél, a becsült értéknél kisebb összegben valósult meg.

A Lánchíd felújítására Tarlós István főpolgármestersége idején írtak ki közbeszerzést, amit az A-Híd Zrt. 21,8 milliárd forintos ajánlattal nyert meg, Karácsony Gergelyék viszont új tendert írtak ki, elemzők szerint indokolatlanul. A balliberális főpolgármester szerint jó üzletet kötöttek.

Az új pályázaton szintén az A-Híd nyert, de már ötmilliárd forinttal drágábban, és az eredetihez képest hatvanszoros előlegért, illetve feleannyi kötbérért vállalta a munkát. Sőt: a Fővárosi Önkormányzat arra is rábólintott, hogy több pénzért kevesebb műszaki tartalommal újítsa meg a cég a Lánchidat.

A hídpénzbotrány akkor vett újabb fordulatot, amikor nyilvánosságra került, hogy az A-Híd Zrt. a felújítás idején összesen 1,4 milliárd forintot utalhatott Vig Mór jogász egyik cégének.

A pénzből 900 millió forintot a jelenleg is letartóztatásban lévő ügyvéd saját számláira utaltak tovább, ahonnan rövid időn belül azt készpénzben fel is vették.

Közben az is kiderült, hogy

Vig Mór exügyvéd nem más, mint az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére.

Az ügyben vizsgálóbizottság felállítása is felmerült, amit Karácsony Gergely nem támogatott, mert szerinte nincs mit vizsgálni. A balliberális főpolgármester a botrány politikai és büntetőjogi súlyát azzal igyekezett tompítani, hogy szerinte a Lánchíd körül minden rendben zajlott.

Luxuskörülmények között töltötte a mindennapjait a fővárosi hídpénzbotrány egyik főszereplője, Vig Mór – írta Magyar Nemzet. A lap a nyilvánosan elérhető információk alapján hozzátette, a számlagyáras ügyvéd a közösségi oldalán kérkedett életvitelével. Az Amnesty International magyarországi igazgatójának testvérét többek között azzal gyanúsítják, hogy több száz millió forint értékben fogadott be valótlan tartalmú számlákat.

Luxusautók, hegyekben álló készpénz, jacht, egzotikus nyaralások és ingatlan a Rózsadombon – így élte mindennapjait Vig Mór, a hídpénzbotrány főszereplője. A számlagyáras exügyvéd közösségi oldalán még kérkedett is luxuséletével, az általa megosztott képek évente többszöri egzotikus nyaralásról, mesebeli életkörülményekről tanúskodnak. Az eltiltott jogász a profilképén például egy jachtot kormányoz.

Az álomszerű luxuséletből tavaly novemberben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) emberei „ébresztették fel” Vig Mórt, amikor egy rajtaütés keretében elfogták.

A gyanú szerint ugyanis egy olyan számlagyárat működtethetett, amely az adócsökkentés érdekében több száz millió forint összegben fogadhatott be valótlan tartalmú számlákat.

A házkutatás során luxusautókat és hatalmas mennyiségű készpénzt találtak a NAV nyomozói a házában.

Az adóhatóság a Lánchíd felújítását végző A-híd Zrt.-nél is házkutatást tartott tavaly novemberben. Sajtóhírek szerint az adóhatóság Vig Mór több száz millió forintos adócsalási ügyében járt el, és foglalt le iratokat.

Az A–Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalhatott a praxisától eltiltott jogász egyik cégének, ebből az összegből pedig 900 millió forintot tovább utalhattak az exügyvéd magánszámlájára és ügyvédi letéti számlájára. Az utalás jellemzően ugyanazokon a napokon történt, amikor az A-Híd Zrt.-től a pénzek megérkeztek Vig Mór cégéhez.

Sajtóhírek szerint az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

A botrány kirobbanása után a Jobbik – Konzervatívok főpolgármester-jelöltje, Brenner Koloman vizsgálóbizottság felállítását követelte Karácsony Gergelytől. Brenner szerint ugyanis tisztázni kell, hogy a pénznek van-e köze a Lánchíd, Karácsony Gergelyék által megdrágított felújításához.

„Az azért nagyon érdekes, hogy csökkentett műszaki tartalommal ugye ötmilliárd forinttal többe került” – mondta a politikus.

A Lánchíd felújítása ugyanis – az eredeti tervekhez képest – több milliárd forinttal többe került.

Tarlós István idején – 2019-ben – ugyanis már kiírtak egy közbeszerzést: az A-híd Zrt. akkor 21,8 milliárd forintért vállalta volna a felújítást. Karácsony Gergelyék új közbeszerzését viszont a cég már több mint ötmilliárd forinttal drágábban vállalta, kevesebb műszaki tartalommal.

Karácsony Gergely az M1-nek korábban azt mondta: ő semmit sem tud a Lánchíd körül kialakult botrányról: „nem tudok botrányról a Lánchíddal kapcsolatosan, ne haragudjon, úgy hogy nem tudok válaszolni a kérdésre” – mondta.

Egyre több botrány lát napvilágot Karácsony Gergely körül – erről a XXI. Század Intézet vezető elemzője beszélt a Kossuth Rádióban: „Itt volt a járatritkítások ügye, itt van a Lánchíd-botrány, itt van ez a finanszírozási ügy.”

Deák Dániel azt mondta: az elmúlt hetekben kirobbant botrányok a főpolgármester szövetségeseit is elbizonytalanították: „Azért még több hónap van a választásig, és bármi lehetséges. Nem véletlen, hogy például a Jobbik önálló főpolgármester-jelöltet állít, a hírek szerint az LMP is erre készül, tehát nincs már meg a nagy egység Karácsony mögött, ami korábban jellemezte őket.”

Deák Dániel szerint már Gyurcsány Ferenc is elégedetlen Karácsony Gergely teljesítményével, így az is elképzelhető, hogy a DK elnöke is kihátrál, és megismétli 2019-ben tett kijelentést, amely úgy szólt: „Gergő mögül elment a támogatás.”