Műanyag vágódeszkát használsz? Azonnal szabadulj meg tőle!

Az Enviromental Science & Technology című folyóiratban megjelent kutatás komoly aggodalomra ad okot. A szakértők azt vizsgálták, hogy a műanyag vágódeszkákon dolgozva, mennyi káros anyag oldódik ki a konyhai eszközből és kerül közvetlenül az ételre. Amikor ugyanis darabolás, vagy szeletelés közben a kés éle a műanyag vágódeszkához ütődik, akkor a deszkából microműanyag részecskék szabadulnak fel, amelyek aztán az ételre kerülnek, onnan pedig ezek a műanyag részecskék az étel elfogyasztásával egyenesen a szervezetbe jutnak.

Eddig azt hittük legalább a konyhánkban biztonságban vagyunk a mikroműanyagoktól Fotó: Magda Ehlers / Pexels (illusztráció)

A kutatás eredménye több, mint aggasztó aggasztó, mert a szakemberek feltételezése szerint

egy hét alatt annyi mikroműanyag részecske kerül azok szervezetébe, akik ilyen konyhai eszközt használnak, mint egy átlagembernek egy év alatt.

Összehasonlításképpen ez azt jelenti, hogy ha műanyag vágódeszkát használsz, akkor akár egy hét alatt bejut a szervezetedbe annyi műanyagrészecske, mint amennyi egy bankkártyában van. Vagyis mintha hetente megennél egy bankkártyát. Ennyi műanyag részecske pedig rövid távon emésztési problémákat, míg hosszabb távon meddőséget, vagy daganatos megbetegedést is okozhat.

A hagyományos fa vágódeszkát javasolják a szakemberek a műanyag helyett Fotó: illusztráció/Thu Huynh

Megoldásként a tanulmány készítői azt javasolják, hogy a műanyag vágódeszkák helyett használjunk inkább a hagyományos fából, vagy fémből készült eszközöket. Ezek ráadásul tartósabbak, strapabíróbbak, arról nem is beszélve, hogy fenntarthatóbbak! Viszont a fa vagy fém vágódeszkák picit több törődést igényelnek, mint műanyag társaik, amiket akár mosogatógépben is lehet tisztítani. Emiatt is olyan közkedveltek. De talán nem túlzás kijelenteni, hogy az egészségünk megér ennyi „vesződést”.