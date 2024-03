Magyarország az Alzheimer-szűrés élharcosa lett

Kelet-Közép-Európában egyedülálló, hogy elsőként Magyarországon van lehetőség az Alzheimer-kór korai diagnózisára egy olyan szűrővizsgálatnak köszönhetően, amely a vérből képes kimutatni a betegségben felszaporodó kóros fehérjéket. A rákdiagnosztikában is élenjáró, innovatív magyar egészségügyi cég, a Pozitron Medical Diagnosztika Központ kognitív tesztsorozattal kombinált vérvizsgálatával már a tünetmentesség idején, 10-15 évvel a panaszok megjelenése előtt kimutatható a betegség. Fontos tudni, hogy a korai felismerés növeli a kezelések hatékonyságát, az életminőséget jelentősen képes javítani, és nem utolsósorban az egészségügyi ellátó rendszer terheit is csökkenti. De nézzük, mit mondanak erről a forradalmian új vizsgálatról a téma szakértői!

Ezért volt eddig nehezen kimutatható

„Az Alzheimer-kór egy visszafordíthatatlan, idővel egyre súlyosbodó agyi megbetegedés, amely során romlik a beteg memóriája és gondolkodási képessége egészen addig, amíg a mindennapi élet egyszerű feladatait sem képes már ellátni. Leghamarabb a rövidtávú memória károsodik, valamint a térben és az időben való tájékozódás képessége – hívta fel a figyelmet Dr. Sátori Mária, a Pozitron Medical Diagnosztika Központ neurológus főorvosa, az Alzheimer-kutatás elismert szakembere. Hozzátette: „A betegség következtében az agyban felhalmozódó kóros fehérjeszigetek (béta-amiloid nevű fehérje plakkok) elpusztítják az idegsejteket, valamint tönkreteszik az idegsejtek közötti szinaptikus kapcsolatokat. A diagnosztikára eddig mentális tesztek, CT és MR-vizsgálatok, illetve lumbális mintavételek szolgáltak. A kóros fehérjéket agyvízből kimutató invazív beavatkozások, a magas kockázat miatt azonban szűrővizsgálatként nem alkalmasak. A képalkotó diagnosztikai eljárások pedig rendkívül drágák, és egy vérvételhez képest lassabban, sok szakember bevonásával készülnek, ráadásul a várakozási rendkívül hosszú.”

Akár 10-15 évvel korábban is felismerhető

A jelenleg elérhető vérvizsgálatok genetikai vizsgálatok, amelyek csak a betegségre való hajlamot mutatják ki. Ennek fényében érthető tehát, mekkora tudományos áttörést jelent az, hogy az új eljárásnak köszönhetően, akár 10-15 évvel a klinikai tünetek megjelenése előtt, vérteszttel is kimutatható az Alzheimer-kórt kiváltó kóros fehérje jelenléte. A neurológus főorvos úgy véli, ez az új vizsgálat forradalmasítja a betegség diagnosztikáját, ennek segítségével ugyanis a szakemberek jóval korábban és egyszerűbben felismerhetik az Alzheimer-kórt.

Megtévesztő kórképek

„Az új vérvizsgálattal egyszerűen kiszűrhető az is, ha valaki a demenciához hasonló tüneteket produkál, de egyébként „csak” krónikus anyagcsere betegségben szenved. Feledékenységet okozhat például a stressz, a felszívódási zavar következtében kialakuló B12-vitaminhiány vagy a pajzsmirigy alulműködés is. Mivel ezek mind kezelhető problémák, ezért ezeket a tényezőket mindig ki kell zárni. Az Alzheimer-kór kialakulásának okait jelenleg is kutatják, a legelterjedtebb elmélet szerint a betegség autoimmun eredetű, és az életkor előrehaladtával gyakorisága és súlyossága is fokozódik” – emelte ki Dr. Sátori Mária.

A korai diagnosztika elengedhetetlen a sikerhez

„A kezelés során az a legfontosabb, hogy minél előbb meglegyen a diagnózis. A fehérje plakkokat oldó gyógyszerek hatásait tekintve a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy ezek a készítmények lebontják ugyan ezeket a kis szigeteket, és az abnormális fehérjék szintjét is majdnem a nullára csökkentik, a mentális képességek mégsem javulnak, és sajnos nem is térnek vissza. A jelenlegi gyógyszerek pedig csak másfél évig képesek szinten tartani az állapotot, utána folytatódik a hanyatlás. Tehát minél korábban diagnosztizáljuk a betegséget, annál több esély van arra, hogy megőrizzük a még meglévő képességeket, mert ami már elveszett, azt nem lehet visszahozni. A gyógyszerek mellett jelenleg, memória gyakorlatok és agyi tréningek segítenek a szinten tartásban. Természetesen folyamatosan zajlanak a betegség kezelését célzó kutatások, és szerencsére rendkívül biztatóak a különböző génterápiák és őssejt-beültetések eredményei. De bármelyik kezelési módot is alkalmazzák, a korai diagnosztika elengedhetetlen a sikerhez” – hangsúlyozta a neurológus főorvos.

Összetett vizsgálati folyamat

A nagyobb hatékonyság érdekében a vérvizsgálatot kombinálják egy számítógépen, tableten és mobiltelefonon elvégezhető, úgynevezett predemencia teszt-sorozattal, amely önmagában is alkalmas a korai demencia szűrésre. Dr. Sátori Mária szakértői vezetésével tavaly fejeződött be a „PreDEM (Prevention Dementia Measuring System) – Prevenciós szűrő vizsgálati rendszer kifejlesztése a demencia korai fázisú vizsgálatához” tárgyú egészségügyi termékfejlesztés. A rendszer tudományos eredményeit az Európai Neurológia Akadémia (EAN) Kongresszusán is ismertették. A PreDEM a neurodegeneratív elváltozások korai fázisú vizsgálatában segít – ebben a szakaszban a betegségeknek még nincsenek egyértelmű tünetei. „A játékok és tesztek értékelése a neurológusokhoz érkezik, az eredményekből pedig megállapítható, hogy milyen tendencia látható a betegség lefolyásában. Baj esetén rengeteg feladat vár a páciensre: a hanyatlási folyamat lassításához legalább háromnaponta érdemes tréningezni.” – hangsúlyozta a szakorvos.

Ingyenesen kipróbálható a teszt

„Az Alzheimer-kórra és a demenciára vonatkozó szűrő, vizsgálati és terápiás célú kognitív játékokat, teszteket a páciensek az otthonukban végezhetik, a platformon pedig rögzítik a kognitív viselkedésük digitális lenyomatát. A programban kifejlesztett tesztekkel, játékos formában lehet kiszűrni a demencia első, egyébként észrevehetetlen jeleit. A kialakult zavarok esetén a tesztek rendszeres elvégzése lassíthatja a hanyatlást, ezáltal javíthatja a beteg életminőségét. A kognitivtesztek.hu oldalon bárki ingyenesen ki is próbálhatja a feladatokat, eddig már 75 ezer tesztet végeztek el” – számolt be róla a főorvos. Hozzátette: „Fontos tudni, hogy az Alzheimer-kór ellen használt gyógyszerek és kezelések hatásosabbak azoknál, akiket korábban diagnosztizáltak, tehát a betegség leküzdésében is óriási előrelépést jelent a vérteszt. Bízunk benne, hogy amennyiben ezt a komplex korai Alzheimer szűrővizsgálatot elindítja a magánszektor, abban az állami szféra is meglátja a lehetőséget. Az 50 év feletti korosztályt rutinszerűen lehetne szűrni, a vizsgálat olyan általánossá válhatna, mint a koleszterin-szint mérése.”

Rendkívül pontos eredmény

„A vérvizsgálat és a speciális kognitív tesztek együttes használatának eredménye 96-97 százalékos pontosságú. Ez az eredmény sokkal jobbnak számít az olyan, jelenleg használt diagnosztikai és meglehetősen drága eljárásoknál, mint például az agyszkennelés vagy a gerincvelői folyadék fájdalmas levétele. A módszer klinikai alkalmazása már idén széles körben elérhetővé válhat, a következő években pedig több ezres vizsgálati számmal tervezünk” – árulta el Kókay András, a Pozitron Medical Diagnosztika Központ ügyvezető igazgatója.

Döbbenetes számok

Az ügyvezető igazgató azt is kiemelte, hogy nem lehet tovább várni, lépni kell! Erre figyelmeztet az Alzheimer’s Disease International jelentése is, amely szerint globálisan 3 másodpercenként diagnosztizálnak új demenciás esetet. A statisztikák szerint ma a világon csaknem 50 millió ember szenved demenciában, az előrejelzések alapján ez a szám 2050-re akár a háromszorosára is nőhet. Magyarországon a 60 év felettiek mintegy 20 százaléka, a 70 év felettiek 30 százaléka, míg a 80 évnél idősebbek csaknem 50 százaléka érintett valamilyen demenciában. A demensek 60 százaléka pedig Alzheimeres. 2018-ban a demencia kezelésének globális becsült összköltsége 1 milliárd dollár körül alakult, ami 2030-ra várhatóan 2 milliárd dollárra nő, így a korai diagnózis világszinten is jelentős megtakarítást eredményezhet. A Nemzetközi Alzheimer Világszövetség legutóbbi adatai szerint a 65 év felettiek 10,7 százaléka szenved Alzheimer-kórban. A szakértők sajnos biztosak benne, hogy a következő 25 évben ez a szám meredeken emelkedni fog.